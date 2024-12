La Serie A rilancia la sfida con Simonelli 

Nato a Macerata e da tempo a Milano, ma sardo d'adozione. Il commercialista Ezio Maria Simonelli è stato eletto ieri nuovo presidente della Lega Serie A, con 14 voti a favore su 20. Un profilo già noto ai vertici del calcio italiano, visto che aveva ricoperto il ruolo di reggente nel 2017 dopo l'addio di Maurizio Beretta, del quale era stato avversario nelle elezioni del 2013. Ma è anche molto legato alla Sardegna, isola dove passa buona parte del suo tempo e dove da anni è proprietario di una villa a Puntaldia, in Gallura. «Gli auguro un grande “in bocca al lupo”, per cercare di darci una mano», il commento all'uscita dalla Lega Serie A del presidente del Cagliari, Tommaso Giulini. «Penso ci sia una ripartenza verso un recupero di tutti i diritti che ci sono stati tolti in questi anni, perché i problemi sono innumerevoli. Spero che riusciremo a lavorare compatti, non divisi come purtroppo troppo spesso accade».

Il ruolo

Classe 1958, Simonelli si è laureato in economia e commercio all'Università di Perugia nel 1982 ed è anche giornalista pubblicista. Fra i suoi tanti clienti (è managing partner di Simonelli Associati, studio legale tributario con sede a Milano), il nuovo presidente della Lega Serie A è stato lo storico commercialista di Silvio Berlusconi e ha fra i suoi amici Adriano Galliani. Proprio la vicinanza al Monza lo ha portato a dimettersi da presidente del collegio sindacale di Mediaset Italia e dagli incarichi nei collegi sindacali di Mondadori e Fininvest, perché altrimenti sarebbe stato ineleggibile per conflitto di interesse (alla holding dei Berlusconi fa capo la società brianzola). Simonelli, tra gli altri ruoli, è presidente del collegio sindacale di Sisal Group.

La votazione

Simonelli ha ricevuto più voti degli ultimi due presidenti eletti, Paolo Dal Pino (12 nel 2020) e il suo predecessore Casini (11 nel 2022). Alla prima votazione di ieri si è fermato a 13, appena sotto il quorum raggiunto alla seconda. Il numero minimo di voti non è invece stato ottenuto per le altre cariche: sarà una nuova assemblea, venerdì 10 gennaio, a definire fra gli altri l'amministratore delegato e i quattro consiglieri. «È emersa una volontà di rinnovamento di 14 società, la priorità ora è trovare una strategia comune: siamo fiduciosi, Simonetti ha rispettato i requisiti per potersi candidare», le parole del presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta.

