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13 aprile 2026 alle 00:34

La Serie A propone il suo candidato: Malagò  

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Milano. La Lega Serie A si prepara a diventare la prima componente federale a svelare ufficialmente il nome del suo candidato a prossimo presidente della Figc. Oggi, infatti, ad un mese esatto dalla data ultima per la presentazione delle candidature, è convocata alle 11.30 una assemblea dei club che ha come principale punto i temi federali: ovverosia, la decisione su chi proporre per le elezioni del 22 giugno.

Negli ultimi giorni i colloqui e gli incontri ufficiosi non sono mancati per cercare di trovare una candidatura con ampia condivisione. Il nome sembra poter essere quella dell’ex presidente del Coni Giovanni Malagò, che ha dalla sua in particolare l’appoggio delle big (Inter e Napoli su tutte ma anche Juventus e Roma). Ma non solo, come confermato anche dal patron del Torino Urbano Cairo a Sky: «Se ho una preferenza per la prossima guida della Figc? Io so che c’è un’ipotesi di Giovanni Malagò per quel che riguarda la Lega Serie A», ha spiegato. Nelle ultime ore era spuntata l’ipotesi Adriano Galliani, ma l’ex ad di Milan e Monza si è sfilato. Tra chi si oppone a Malagò dovrebbe esserci la Lazio di Claudio Lotito, che ritiene il commissariamento della Figc la soluzione, oltre a una parte di club medio-piccoli, che guardano soprattutto al rischio, nel caso di elezione dell’ex n.1 del Coni, di una riduzione delle squadre in Serie A al momento spinta soprattutto dalle big.

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