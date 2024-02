«La Serie A deve restare a 20 squadre» 

Riduzione del numero di squadre professionistiche ma non in Serie A; arbitri professionisti e sganciati dalla Figc; una Lega di Serie A con maggiori poteri e indipendenza; un tetto agli stipendi dei giocatori; il rinnovo della formula della Coppa Italia; cancellare il divieto (imposto di recente) per una stessa proprietà di avere più squadre.

La riduzione

Sono le proposte di riforma del calcio italiano formulate ieri dalle società di Serie A dopo l’assemblea della Lega a Milano. Bocciata da sedici club su venti l’ipotesi di Juventus, Inter e Milan (poi votata anche dalla Roma) di ridurre a diciotto il numero di squadre nel massimo torneo: «Hanno mancato di rispetto alla Lega con quell’incontro da sole in Figc, è sembrata una Superleghina in tre», il duro commento di Urbano Cairo, presidente del Torino. Iniziativa in conseguenza della quale era anche girata voce che Giuseppe Marotta, ad dell’Inter, potesse dimettersi: voce smentita dallo stesso Cairo («assolutamente no»), che ha anche negato l’esistenza di una spaccatura con le big («ma il loro atteggiamento è stato sbagliato, i campionati più importanti d'Europa, quello inglese e quello spagnolo, hanno 20 squadre, vuol dire che quello è il format che funziona»), e di Tommaso Giulini, presidente del Cagliari: «Non sono d’accordo col cambio di format ma ritengo Marotta, come Galliani, uno dei migliori dirigenti degli ultimi decenni, quindi nel caso sarei stato favorevole alle sue dimissioni».

Le proposte

All’esito della riunione la Lega ha chiesto: un riequilibrio dei pesi nel Consiglio della Figc; una maggiore autonomia per la Serie A in stile Premier; il riconoscimento di una percentuale sul volume delle scommesse; l’abolizione del divieto di farsi sponsorizzare da società di scommesse; il ripristino dei benefici per chi fa rientro in Italia; il professionismo per la classe arbitrale con la sua uscita dalla Figc; la possibilità per le squadre di chiedere l’uso del Var due volte a partita e di rendere pubblici in diretta i dialoghi del Var; il possibile aumento delle sostituzioni; la sperimentazione delle espulsioni a tempo.

Quindi la proposta di ridurre il numero complessivo dei club professionistici, attualmente 100 tra Serie A, Serie B e i tre gironi di Serie C; di rivedere il numero di promozioni e retrocessioni nei campionati; di riaprire alle multiproprietà, vietate dalla Figc a partire dal 2028/29, utili (secondo i club) a valorizzare i giovani più delle seconde squadre di Lega Pro; di modificare la Coppa Italia, studiando la possibilità di collegare alcune giornate a quelle del campionato; di studiare l’introduzione di un tetto agli stipendi dei giocatori.

