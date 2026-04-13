La Serie A candida Malagò per la guida della Figc 

Si accende la corsa per la presidenza della Figc verso le elezioni del prossimo 22 giugno. Nel giorno in cui la Lega calcio Serie A ha ufficializzato la scelta di Giovanni Malagò come proprio candidato, la Lega Dilettanti ha risposto con il passo avanti di Giancarlo Abete, in quello che, in attesa di eventuali altri schieramenti, si preannuncia come un testa a testa per diventare il successore di Gabriele Gravina alla guida del calcio italiano.

La prima Lega a ufficializzare la scelta del proprio candidato è stata la Serie A: 18 club del massimo campionato hanno depositato l'accredito per scegliere Malagò, con l'appoggio in particolare di club come Napoli, lo stesso Cagliari e Inter («È uno dei migliori risultati degli ultimi anni», ha spiegato il presidente nerazzurro, Giuseppe Marotta). Un ampio consenso previsto alla vigilia, di cui non hanno fatto parte solo Lazio e Verona. «Serve una ristrutturazione del calcio. Le elezioni vengono indette con la legge 91 del 1981, una legge di 45 anni fa e non va bene. Non è il nome, il nome non c'entra niente. Se una cosa non funziona, va ristrutturata. Ci vuole la nomina di un commissario», ha spiegato il patron biancoceleste Lotito. Ora, come spiegato dal presidente della Lega Serie A Simonelli, «la palla è in mano a Malagò, che quando avrà fatto le sue verifiche formalizzerà la sua candidatura. Lo inviteremo il 20 aprile per illustrargli il programma che abbiamo già tracciato e poi lo integreremo con le sue idee».

Lo stesso ex numero uno del Coni ha spiegato: «Accolgo con grande soddisfazione l'importante mandato fiduciario conferito dalla Lega di Serie A, visto anche il contenuto numerico con cui è stato espresso. È un segnale di straordinaria considerazione, mi permette di intraprendere un doveroso percorso esplorativo», le sue parole. «Credo sia corretto interpellare le altri componenti prima di effettuare una valutazione complessiva, ma sono onorato di questa significativa testimonianza di stima. Aver fatto convergere un consenso quasi unanime, da un mondo spesso litigioso, è un segnale che mi gratifica e responsabilizza», ha concluso.

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