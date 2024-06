La Serbia piange ma la Danimarca non può ridere 

Danimarca 0

Serbia 0

Danimarca (3-4-1-2) : Schmei- chel, Andersen, Christensen, Vestergaard, Bah (32' st Kristiansen), M. Hjulmand (32' st Delaney), Hojberg, Maehle, Eriksen (43' st Poulsen), Wind (1' st Skov Olsen), Hojlund (14' st Dolberg). All. K. Hjulmand.

Serbia (3-4-2-1) : Rajkovic, Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic, Mijailovic (28' st Mladenovic), Ilic (23' st Vlahovic), Gudelj (1' st Jovic), Zivkovic, Lukic (42' st S. Milinkovic-Savic), Samardzic (1' st Tadic), Mitrovic. All.: Stojkovic.

Arbitro : Letexier (Fra).

Monaco. Nel girone dei pareggi (cinque su sei gare), la Serbia ha il torto di aver perso l’unica partita e la Danimarca quello di aver una miglior ranking della Slovenia. Dietro lo 0-0 dell’Allianz Arena ci sono due verdetti: i serbi tornano a casa, i danesi, a parità di punti, differenza reti, gol fatti e perfino cartellini gialli ricevuti, sono secondi e non terzi in virtù della classifica. Un vantaggio? Mica tanto: sfideranno sabato alle 21 la Germania a Dortmund.

Alla Serbia del ct Dragan Stojkovic prima troppo rinunciataria, poi freneticamente all'attacco, con poca lucidità, serviva un gol per restare in Germania, ma nemmeno le tre punte schierate nel finale sono servite. Sotto gli occhi del tifoso d’eccezione Novak Djokovic, al 92' Milinkovic-Savic ha avuto l'occasione migliore della partita, ma non ha angolato il rasoterra e Schmeichel ha avuto gioco facile.

RIPRODUZIONE RISERVATA