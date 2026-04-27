La sera di Mendy Bomber silenzioso e felice di piacere  

Qualcuno avrà storto il naso appena letto l’undici titolare. Chi si sarebbe aspettato, in una sfida così delicata per il percorso salvezza, Paul Mendy dal primo minuto? Di sicuro, il pubblico della Domus è rimasto spiazzato dalla scelta di Pisacane. Ma il calcio, si sa, regala storie incredibili e quella del baby centravanti senegalese, classe ‘07, lo è a tutti gli effetti. Al capocannoniere della Primavera rossoblù sono bastati soltanto 16 secondi per segnare il gol più veloce di sempre nella storia del Cagliari, quello che ha aperto le marcature. Una rete da centravanti vero, di testa, su un bel cross di Adopo, arrivata anche grazie al movimento in profondità che ha sorpreso Scalvini e Bellanova.

Non contento, otto minuti più tardi si è fatto trovare pronto in area di rigore, siglando così il 2-0 e la sua prima doppietta in Serie A, tra l’incredulità e l’euforia della Domus. Quando poi il Cagliari ha abbassato il proprio baricentro nel primo tempo, Mendy non si è limitato alla sola fase offensiva ma si è anche speso con dei ripiegamenti per aiutare i propri compagni. Un fastidio alla coscia, accusato poco prima dell’intervallo, non gli ha permesso, poi, di rientrare in campo nella ripresa. Le sue condizioni sono da valutare. Ma al fischio finale ha poi festeggiato – zoppicante – insieme ai compagni, sotto la nord. In una sera che ricorderà per tutta la vita.

Taciturno

Arrivato in Sardegna nel gennaio 2025 dall’ASC Bambey – su segnalazione del coordinatore tecnico dell’Under 20, Roberto Muzzi –, Mendy ha legato fin da subito con i ragazzi della Primavera, osservando da vicino il gruppo che lo scorso anno ha vinto la Coppa Italia. Alla guida di quella squadra c’era proprio Fabio Pisacane, che ha aspettato la consacrazione con l’Under 20, con cui ha realizzato 14 gol. Da mesi lavora con la prima squadra e viene descritto come un ragazzo taciturno, sempre molto rispettoso verso tutti. Lo scorso marzo il baby centravanti senegalese ha prolungato il contratto con il club fino al 30 giugno 2031. Un segnale forte, che fa capire quanto la società voglia puntare su di lui in futuro.

Il gesto di Mina

Appena arrivato, Mendy ha preso in prestito le scarpe di Yerry Mina perché quelle che aveva con sé erano troppo piccole. Come ha dichiarato nel post gara di San Siro, il sogno più grande rimane la Nazionale. Ma tutto passa dalle prestazioni col Cagliari. «Sono troppo contento. Questa vittoria è importante per la salvezza», ha detto Mendy a fine gara, «quando Pisacane mi ha detto che avrei giocato sapevo di poter dimostrare quanto valgo».