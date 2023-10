La “semina” dei ricci non basta 

«Inutile seminare di ricci il mare senza uno stop al prelievo per almeno tre anni». Lo sostiene il direttore dell’Area marina protetta di Capo Caccia-Isola Piana, Mariano Mariani, che negli ultimi mesi ha seguito un importante progetto sperimentale di ripopolamento di Paracentrotus lividus, un piano che, se tutto andrà bene, potrà essere replicato su larga scala in molte altre zone dell’Isola. Milioni di larve gelatinose sono state immesse nel Golfo di Alghero, perché diventino ricci adulti. Università di Sassari, Agris e Centro marino internazionale di Torre Grande, insieme a una quindicina di pescatori autorizzati, hanno concluso la semina e ora occorre attendere dai cinque ai sette anni. Ieri mattina, dopo diversi mesi dall’avvio del test, a Lo Quarter si è tenuto un convegno per illustrare ciò che è stato fatto con l’aiuto delle istituzioni e del mondo scientifico. C’era anche la ex deputata Paola Deiana, che ha seguito il complicato iter burocratico. Una iniziativa inserita nell’ambito della manifestazione “Non solo riccio” promossa dal Parco di Porto Conte.

La richiesta

«Noi vorremmo una sospensione del prelievo della risorsa per almeno tre anni su tutto il territorio regionale, - dice subito Mariani - come peraltro sembrava che la politica volesse fare». Era attesa l’assessora regionale all’Agricoltura Valeria Satta, proprio per approfondire la questione, ma per improrogabili impegni la delegata della giunta Solinas non è potuta essere presente. Mariani riferisce che gli esemplari giovani, i baby-ricci, trovano riparo accanto ai ricci adulti, «ma se nel frattempo questi vengono pescati, – avverte - ai piccoli verrebbe a mancare quella protezione naturale che garantisce loro la sopravvivenza». Già dai dati del 2021 emergeva un decremento della presenza del riccio di mare fino addirittura al 90 per cento.

Il centro di Torre Grande

Per questo motivo il direttore del Centro marino internazionale di Torre Grande, Paolo Mossone, spinge per portare avanti il piano di ripopolamento, «con volumi importanti di risorse da immettere in mare, considerando la predazione e tutte le altre condizioni di rischio. Il nostro laboratorio - sottolinea Mossone - è uno dei più avanzati per gli invertebrati marini, perché bisogna anche saperle produrre queste larve, nella quantità necessaria».

La tutela della risorsa passa anche per l’educazione ambientale ed è con questo spirito che gli studenti del laboratorio di design del Dipartimento di Architettura hanno prodotto quattro cortometraggi, sotto la guida di Nicolò Ceccarelli e Sabrina Melis, per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di preservare il prelibato echinoderma.

I pescatori autorizzati

Ma non tutti sarebbero d’accordo nel chiudere la pesca del riccio per i prossimi tre anni, come sperano i vertici dell’Area marina protetta di Alghero. «Abbiamo sempre collaborato con le istituzioni per preservare la specie, – ricorda Leonardo Mura, presidente dell’Associazione pescatori subacquei – accettando di diminuire i giorni di prelievo e il quantitativo consentito. Abbiamo attrezzato un centro di spedizione al mercato civico per poter vendere i ricci in sicurezza. Nei fondali di Alghero stanno scomparendo i ricci? Mi pare ovvio che non sia responsabilità dei dieci pescatori autorizzati che ogni anno operano per pochi mesi. Non siamo noi a mettere a rischio il riccio di mare, – si lamenta – ma i tanti abusivi che agiscono indisturbati e continuerebbero a farlo a dispetto della moratoria».

