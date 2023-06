La (semi)finale è Djokovic-Alcaraz 

Novak Djokovic sfiderà Carlos Alcaraz nella semifinale del singolare maschile al Roland Garros che sembra una finale. Lo spagnolo, n. 1 del mondo, ha travolto Stefanos Tsitsipas, finalista nel 2021, per 6-2, 6-1, 7-6. Il serbo ha superato in 4 set il russo Karen Khachanov per 4-6, 7-6, 6-2, 6-4 in poco meno di quattro ore. Il serbo conquista così la 44ª semifinale Slam in carriera, la dodicesima a Parigi dove ha trionfato due volte. Ora cercherà la 34ª finale Slam e sarebbe la settima sulla terra francese. Oggi si giocheranno gli altri quarti: alle 15 Zverev-Etcheverry, alle 20.30 Ruud-Rune.

Il torneo femminile

Ieri si sono giocati anche due quarti femminili. La ceca Karolina Muchova ha battuto in due set, col punteggio di 7-5 6-2, la russa Anastasia Pavlyuchenkova e sfiderà la bielorussa Aryna Sabalenka, n.2 del ranking, che ha superato 6-4, 6-4 l'ucraina Elina Svitolina. A fine match non c’è stata la stretta di mano. «Attenderla è stata una provocazione, sapeva che non gliel’avrei data», ha accusato Svitolina. «Non sostengo la guerra. Non voglio che il mio Paese sia coinvolto in un conflitto. Non voglio che lo sport si confonda con la politica perché sono solo una tennista di 25 anni e voglio solo essere solo quello», la replica.

