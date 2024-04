La segretaria si dimette tra le polemiche 

La segretaria del Comune Maria Lucia Chessa va via dopo neanche un anno “per motivi personali”. Lo stesso vale per alcune figure apicali all’interno degli uffici e la minoranza passa all’attacco con una interrogazione: «Sono state confermate – sottolineano Livio Carboni, Tore Sanna, Luisa Cadoni e Federica Onano – le voci che si rincorrevano da qualche settimana in tutto il paese, compreso il mercato settimanale del sabato, sulle dimissioni del tutto inattese della segretaria e noi vorremo capire il perché. Troppo comodo dire che le motivazioni sono personali, è una frase generica che utilizzano tutti».

La protesta

Quattro le domande della minoranza: quali i veri motivi delle dimissioni, quali i motivi per i quali nessun segretario accetti di ricoprire l’incarico a Villasimius, quali le azioni concrete messe in campo dal sindaco e perché il sindaco non ha coinvolto il consiglio comunale. Secondo i consiglieri di minoranza, infatti, «l’educazione e la correttezza istituzionale risultano essere del tutto sconosciute a questa amministrazione e in particolare al sindaco in quanto, per l’ennesima volta, non ha ritenuto opportuno informare i consiglieri comunali dell’improvvisa decisione della segretaria uscente». Ma il problema non è solo la segretaria «perché si aggiungono le assenze dell’assistente sociale, del direttore dell’Area Marina Protetta e la gravissima carenza di personale che ha svuotato interi settori e servizi del Comune».

Il sindaco

Il sindaco Gianluca Dessì ha risposto nel giro di 24 ore all’interrogazione ribadendo che la segretaria ha lasciato «per sopraggiunte ragioni personali che sono insindacabili da parte dell’amministrazione». Non nasconde però che ci sia un problema di natura più generale: «Gli ultimi due segretari – spiega – sono andati via per approdare ad un Comune più grande, dove cioè è possibile fare carriera oltre ad avere una retribuzione più adeguata. Villasimius è un piccolo Comune che però, visti i numeri estivi, ha le stesse complessità di un Comune da 30mila abitanti. Dobbiamo portare avanti una battaglia per far sì che sia dotato di una pianta organica adeguata, appunto, ai centri da trentamila residenti. Opportunità che si presentò nel 1999 ma che non fu colta dall’amministrazione di allora». Quanto alle altre figure che mancano «l’altra verità – conclude Dessì – è che venendo da fuori appena possono si riavvicinano casa. Tra le altre cose una casa in affitto qui è molto cara. Tutte situazioni alle quali occorre porre rimedio». L’interrogazione sarà poi discussa martedì in consiglio comunale.

RIPRODUZIONE RISERVATA