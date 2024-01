La segretaria non sciopera: a scuola grazie ai pompieri 

A Seui va avanti la mobilitazione popolare in difesa della scuola, reazione agli esiti del piano di dimensionamento scolastico che dal prossimo anno accademico falcidieranno le autonomie di tantissime scuole dell'Isola. Cassare segreteria e presidenza è l'anticamera della morte per lo storico liceo Bissiri. Ma non tutti hanno aderito allo sciopero: ieri mattina ai vigili del fuoco del distaccamento di Lanusei è stato richiesto di intervenire a Seui per liberare i cancelli d'ingresso del liceo bloccati da un da un cassonetto: mentre gli insegnanti sostenevano i ragazzi nella scelta di disertare le lezioni un’impiegata della segreteria non ha voluto saperne di rinunciare al suo part-time.

Nel pomeriggio la beffa del Consiglio regionale. Nella giornata in cui era previsto di deliberare in merito ai destini di tante scuole dell'Isola, il numero legale dei consiglieri presenti in aula è stato raggiunto soltanto nel tardo pomeriggio quando il voto della legge che proroga la vita delle segreterie delle scuole, che hanno perso le autonomie, è stato posticipato al primo febbraio. Una settimana di tempo per vagliare la conformità alle normative degli emendamenti alla legge presentati soltanto oggi. Le correzioni prevedono il congelamento dello status giuridico amministrativo precedente le disposizioni del dimensionamento scolastico. I cittadini intanto hanno riportato agli uffici anagrafici del Comune 300 schede elettorali e raccolte più di 700 firme per salvare la reggenza dell'istituto Filiberto Farci.

