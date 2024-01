La segnaletica scomparsa: rischi e disagi 

Rischi e disagi nelle strade del centro storico. In via Battisti la segnaletica ormai è solo un lontano ricordo. Lo stop all’incrocio è quasi del tutto cancellato e molti passano dritti senza prestate attenzione al cartello.

Da tempo i residenti hanno segnalato la situazione ma gli interventi non sono ancora arrivati. Tanto più che, nonostante siano strette, sono strade percorse ad alta velocità sia dalle auto che dalle moto. Il problema è sempre lo stesso: si attende il nuovo bando per il rifacimento della segnaletica in tutte le strade della città e nel frattempo si interviene solo per le urgenze.Discorso diverso invece per la segnaletica che segue il rifacimento dell’asfalto che fa parte di un nuovo appalto anche se ci sono anche in questo caso alcune strade dove le strisce non sono ancora state tracciate. Quanto ai parcheggi delimitati da strisce gialle per i disabili si attendono bando e nuovo regolamento.

