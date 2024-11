La segnaletica è un pasticcio, rischio incidenti 

La segnaletica verticale vieta la svolta, mentre quella orizzontale, pur sbiadita, è rimasta a quando il divieto non era presente. Così a diversi automobilisti non è ancora chiara la modifica della viabilità entrata in vigore nell’ultimo anno, e ogni giorno si rischia l’incidente. Accade al confine tra Monserrato e Pirri, nell’incrocio tra via Giulio Cesare, via Porto Botte e via Italia.

I segnali

Chi proviene da Pirri prima aveva la possibilità di girare a sinistra in via Porto Botte. Una manovra che è stata vietata per la pericolosità di scontro con le macchine provenienti dal senso opposto, via Giulio Cesare, dove è presente uno stop, risalente a quando la svolta era consentita, che aumenta la confusione. Ma tra la segnaletica ambigua e chi per comodità o fretta decide di ignorare il cartello, si vengono a creare diverse situazioni rischiose. È quanto capitato a Mafalda Crobu qualche settimana fa in via Giulio Cesare. «Dovevo proseguire per poi svoltare più avanti al semaforo. Mi sono trovata di fianco un’auto che svoltava verso via Porto Botte e solo una mia accelerata ha evitato l’incidente», racconta. «Tra parentesi, molti automobilisti non vedendo la segnaletica di divieto inveiscono pure».

Serve un accordo

Anche Elvira Simbula ha assistito più volte a discussioni accese all’incrocio. «Anche se da via Italia non si può più svoltare a sinistra molti cittadini continuano a farlo, creando situazioni di pericolo e tensioni con chi proviene da via Giulio Cesare, in cui lo stop non fa che disorientare», afferma. «Non sarebbe opportuno che i due comuni trovassero un modo per comunicare ai cittadini le modiche, mettendo dissuasori dove c’è il divieto e rimuovendo l'inutile stop di via Giulio Cesare?».

Il Comune

Della questione si è più volte interessato il consigliere di opposizione Efisio Sanna. «Al momento la questione è un pasticcio, tra quanto segnalato dal comune di Cagliari e la segnaletica di Monserrato», riflette Sanna. «Il paradosso è che chi viola l’imposizione si ritrova ad avere la precedenza su chi esce da via Giulio Cesare. O la svolta viene consentita mettendo lo stop o il divieto va fatto rispettare fisicamente, posizionando delle barriere». L’amministrazione conosce le tante segnalazioni. «Le persone girano per abitudine, è una situazione pericolosa che vogliamo impedire», spiega l’assessore alla Viabilità Raffaele Nonnoi. «Trattandosi di una zona al confine stiamo interloquendo col comune di Cagliari, sono modifiche che non possiamo fare da soli».

