Asia Loddo è morta. Non ce l’ha fatta la 16enne che mercoledì sera era rimasta coinvolta in un incidente in viale Marconi, tra Cagliari e Quartu. Caduta da uno scooter con un’amica era stata ricoverata in coma nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu ma non si è mai risvegliata. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi che salveranno altre vite. La Procura aprirà un’inchiesta.

