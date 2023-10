«La sede è aperta al pubblico» 

La compagnia barracellare di Muravera apre la propria sede al pubblico per raccogliere segnalazioni o anche per fornire semplici informazioni. L’ufficio si trova vicino alle scuole agrarie di Muravera, dove (per il momento) è dislocato il comando della compagnia.

«Il nostro personale – ha spiegato il comandante Daniele Battaglia – è a disposizione ogni martedì e giovedì dalle 19 alle 20 sia di persona che al telefono». È attivo il numero verde 0705830099. I barracelli, riorganizzatisi negli ultimi mesi dopo l’ennesimo cambio al vertice, stanno già svolgendo diversi servizi all’interno del territorio comunale. Tra gli obiettivi dell’amministrazione di Muravera c’è quello di impiegarli per la tutela dell’ambiente, soprattutto contro gli incivili che abbandonano i rifiuti. Nel frattempo la scorsa settimana la compagnia, in collaborazione con l’associazione Sardegna Rubata e Depredata, ha riportato sulle coste di Muravera 250 chili di sabbia e ciottoli sequestrati all’aeroporto di Cagliari-Elmas. (g. a.)

