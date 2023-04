La sede di Forestas non si fa più 

«Al momento non c’è certezza sulla sopravvivenza del servizio». Il commissario straordinario dell’agenzia regionale Forestas, Giovanni Caria, fa un passo indietro rispetto alla decisione del 6 febbraio 2021, quando con un atto a sua firma deliberava una «modifica alla struttura organizzativa con l’istituzione di una sede nel Medio Campidano». E non c’è dubbio che a rimescolare le carte sia stata la diatriba tra i sindaci del territorio, quelli del Monte Linas che hanno reclamato la sede in uno dei loro Comuni – Arbus, Villacidro, Guspini, Gonnosfanadiga – e quelli della Marmilla a Sanluri. Fra i due litiganti, questa volta nessuno gode: sede annullata.

L’agenzia

La scelta di aprire un centro territoriale in una Provincia dove non c’è mai stato sembrava una certezza: «La nuova sede comporta l’aumento di due dirigenti, la riduzione di impiegati e nessun costo aggiuntivo del personale. In compenso, si avrà la nascita di un centro denominato Infrastrutture a supporto della sicurezza e di un servizio territoriale del Medio Campidano», si legge nella delibera firmata da Caria nel 2021. Due anni dopo, Forestas ci ripensa. «Ancora – spiega Caria – nessuna decisione ufficiale in merito. Stiamo valutando il da farsi. La posizione degli amministratori locali non può essere ignorata, da una parte la presenza di molti cantieri forestali e dall’altra la centralità geografica». E sullo scontro della sede a Sanluri, precisa: «Nessuno ha fatto riferimento al Comune, solo alla Provincia di nascita».

I sindaci

Motivazioni diverse, appello comune: «In qualsiasi località cada la scelta della sede, l’importante è avere il servizio». Il primo cittadino di Villacidro, Federico Sollai, ricorda: «C’è stato un sopralluogo di Forestas per la sede che il Comune era pronto a mettere a disposizione. Nessun obbligo. Conta il servizio a livello territoriale. Basta con le divisioni». Così per Alberto Urpi di Sanluri: «L’obiettivo è arricchire il Campidano con nuove istituzioni. La sede in via Cesare Pavese è pronta per l’accoglienza. La ristrutturazione è costata 32 mila euro di fondi pubblici. Nascerà in un Comune diverso? Va bene lo stesso». Così per il presidente dell’Unione Marmilla, Marco Pisanu: «Dispiace che a penalizzare il territorio sia stata una diatriba politica. Una ragione in più per andare avanti e dare vita alla sede, nell’interesse di tutti». Diversamente per il vice sindaco di Arbus, Simone Murtas: «Tanto chiasso per un qualcosa di poco importante, preferibile pensare ai cantieri forestali per l’ambiente e per i posti di lavoro».