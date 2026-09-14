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Olbia.
15 settembre 2026 alle 00:11

La sede della Asl senza condizionatori 

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Senza condizionatori d’aria, senza distributori d’acqua e senza bar - punto di ristoro. La sede amministrativa della Asl di Olbia è sotto osservazione da parte delle organizzazioni sindacali per alcune problematiche che sarebbero stati già segnalate, senza esito, ai manager sanitari. Il primo tema è quello che riguarda il personale che lavora a piano terra dell’edificio di via Bazzoni Sircana. I locali sono privi di condizionatori d’aria. L’estate 2026, con temperature oltre i 40 gradi, è stata affrontata negli uffici del piano terra (una parte sono destinati al personale di Ares) senza delle contromisure idonee. Ai dipendenti sono stati messi a disposizione dei ventilatori che di fatto non sono serviti a nulla. Per la stagione invernale è arrivata la brutta notizia, sulla base di precise disposizioni antinfortunistiche il personale non potrà usare stufe elettriche dentro le stanze. Altro fatto segnalato dai sindacati è la mancata predisposizione di distributori d’acqua e di bevande in alcuni settori dell’edificio. I lavoratori devono provvedere da soli per un bisogno elementare, si tratta peraltro di un servizio che deve essere garantito per legge.

Ultimo tema è quello del bar punto di ristoro per tutto il personale e l’utenza. Il servizio è sospeso da tempo, chi ha necessità deve rivolgersi all’esterno della sede Asl. Al personale è stato garantito che l’azienda sanitaria sta provvedendo a un nuovo affidamento, nel frattempo i lavoratori devono arrangiarsi anche per la pausa pranzo.

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