12 agosto 2025 alle 00:55

La sede del summit è ancora top secret 

New York. L'appuntamento fra Donald Trump e Vladimir Putin è in Alaska ma sulla location esatta del vertice aleggia ancora il mistero. Da valutare ci sono mille aspetti, in primis quelli legati alla sicurezza. Una delle ipotesi è la pittoresca cittadina di Girwood. Per cercare di limitare i disagi per il pubblico, non si esclude invece che il vertice possa tenersi in una delle basi militari dello Stato. La base di Elmendorf-Richardson, in particolare, si trova a poco più di 20 chilometri dall'aeroporto di Anchorage, dunque facilmente raggiungibile. Proprio la capitale Anchorage è un'altra delle possibilità. Un'altra ipotesi ancora potrebbe essere Fairbanks, la seconda maggiore città dell'Alaska: a poco più di 40 chilometri di distanza dalla Eielson Air Force Base, una delle basi militari americane più a nord. Ci sono poi le Isole Diomede, quelle a soli quattro chilometri della Russia, ma secondo gli osservatori sono una meta improbabile.

