«La sede del Geoparco torni in città» 

Era il settembre del 2020 quando il Parco Geominario Storico Ambientale della Sardegna annunciò di dovere trasferire la propria sede ufficiale da Villa Petursola ad Iglesias, nei locali della Miniera di Serbariu a Carbonia. Impellenti e non rimandabili interventi di ristrutturazione sull’edificio storico iglesiente furono alla base delle cause di uno spostamento definito momentaneo anche per via dello statuto della stesso Parco, che prevede la sede operativa ed ufficiale ubicata nella città d’Iglesias. Di anni ne sono passati tre ma i lavori non si sono conclusi e la situazione è attualmente al punto di partenza.

Le polemiche

La decisione di traslocare seppure provvisoriamente gli uffici nella Grande Miniera di Serbariu sollevò un polverone di polemiche, tra cui quelle del primo cittadino d’Iglesias Mauro Usai, il quale sostenne che il Parco stesso avesse due differenti opzioni per rimanere nella cittadina mineraria; gli interi primi piani o della palazzina di Villa Boldetti, oppure Villa Bellavista. Dai vertici del Parco la risposta al sindaco non si fece attendere e giustificò le scelte per via dell’assenza di un contratto attestante l’affidamento di Villa Boldetti, l’inadeguatezza della stessa ed il procrastinare del Comune d’Iglesias sulle richieste dell’ente ottenute invece celermente da quello di Carbonia.Da qui la decisione di portare l’ufficio tecnico e la sede operativa alla Grande Miniera di Serbariu, mentre gli uffici amministrativi, quello della presidenza e della direzione, sono tuttora ospiti nella palazzina degli ingegneri minerari ad Iglesias.

Le critiche

«Lavori di cui davvero non si sa nulla se non che non siano ancora partiti. - dichiara il consigliere di minoranza di Nuova Iglesias Antonio Zedde – è necessario venga rispettato lo statuto e chiedere chiarimenti sulle tempistiche degli interventi perché sono passati svariati anni e nulla sembra propendere per una celere soluzione delle dinamiche. Fra l’altro non mi pare che il pressing dell’amministrazione comunale per il ritorno della sede ad Iglesias, sia di quelli doverosi per l’occasione. Vorrei anche capire i reali motivi del perché non si sia riusciti a soddisfare le richieste del Parco per restare in città» Mauro Usai si augura che i lavori di Villa Pertusola possano termini quanto prima e che lo statuto possa essere rispettato: «Ma la collocazione della sede operativa - aggiunge - non è tanto importante quanto il fatto che il Parco compia il suo dovere, ovvero quello di finanziare le iniziative di valorizzazione dei siti minerari». Intanto il commissario straordinario del Parco Elisabetta Castelli, annuncia l’imminente affidamento dei lavori di Villa Petursola: «Si tratta di un edificio soggetto a diversi vincoli da rispettare. È un luogo molto particolare e deve essere la nostra sede. Le tempistiche per un ritorno ad Iglesias si aggirano intorno ai 12 mesi>.

