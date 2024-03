La sede del centro Aspal resta a Muravera 

Il centro Aspal (ex centro per l’impiego) – sede di riferimento dei cinque paesi del Sarrabus e di Armungia - resterà a Muravera nei locali comunali di via Tirso per altri 34 anni. In cambio il Comune avrà a disposizione l’area esterna a la trasformerà in un parco a disposizione dei cittadini. Si è chiuso così il lungo braccio di ferro con il Comune, contrario in un primo momento a concedere in comodato d’uso gratuito la struttura per un arco temporale così lungo. Ad esprimersi per il sì il Consiglio comunale (con l’astensione della minoranza): «Il centro per il lavoro – ha sottolineato il sindaco Salvatore Piu – resta qui perché è un servizio troppo importante per l’intero territorio. Lo volevano altri Comuni, c’è un’affluenza media di circa duemila persone l’anno. Persone che arrivano a Muravera, girano per il paese, si fermano per un caffè o per mangiare. Abbiamo trovato un’intesa che ritengo soddisfacente».

L’accordo

In una prima fase l’amministrazione comunale era propensa a cedere i locali in comodato d’uso solo per altri 15 anni e non per 34. L’Aspal, in cambio di un arco temporale così lungo, ha assicurato interventi strutturali per 400mila euro (fondi Pnrr). «Rimetteranno mano all’intero edificio – ha aggiunto il primo cittadino – e poi cederanno al Comune l’area esterna che diventerà un polmone verde. Un giardino, magari con una piccola piazza, per il quartiere».

La minoranza

Scettico sulla bontà dell’operazione il capogruppo di minoranza Gianfranco Sestu: «A me – ha messo in evidenza l’esponente di Obiettivo Muravera – 34 anni sembrano eccessivi, soprattutto se non c’è un ritorno economico. In cambio non c’è nulla o abbiamo degli introiti?». Per l’assessore al bilancio Andrea Mura «innanzitutto stiamo fornendo un servizio al Sarrabus e ad Armungia, Comuni che versano o dovrebbero versare una quota. Purtroppo alcuni di loro versano e altri no, per questo motivo porteremo avanti una vertenza». In base alle indicazioni del primo cittadino nel corso di un precedente Consiglio comunale sarebbero indietro con le quote i Comuni di Castiadas e Villaputzu. In ogni caso «non possiamo – ha concluso Mura – permetterci di perdere il centro Aspal, c’è una utenza molto ampia ed è importante mantenere questo servizio. Le aree di pertinenza, e cioè il verde e lo sterrato, saranno lasciate al Comune e fruite dai cittadini».

La sede

I locali di via Tirso appartengono, appunto, al Comune di Muravera e nel 2002 sono stati ristrutturati grazie ad un finanziamento regionale per essere destinati a sede del Centro servizi per il lavoro. Col nuovo accordo i locali saranno gestiti per altri 34 anni dall’Aspal, l’ente regionale che nel 2016 è subentrato alla Provincia nella gestione degli ex centri servizi per il lavoro.

