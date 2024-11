«La sede degli anziani rinascerà» 

«Vogliamo tornare presto in quella che è casa nostra». Non avverrà subito, la burocrazia non fa sconti a nessuno, ma esiste una road map che consentirà alle centinaia di iscritti all’associazione Terza Età di Carbonia di ritornare a fare attività nella loro sede di via Lazio devastata da un attentato incendiario.

L’incontro

Un atto vile che, peraltro, proprio oggi sarà (assieme ad altri temi) al centro di un incontro sulle questioni di ordine pubblico che il sindaco Pietro Morittu terrà a Cagliari in prefettura. Però esiste un percorso ben definito, dai tempi non fumosi, frutto anche di un'imponente gara di solidarietà, che consente al sodalizio da un lato di riprendere le attività, dall’altro di ritornare in possesso della ex circoscrizione comunale ai piedi del parco Rosmarino. Era gremita ieri sera la sala Wojtyla della parrocchia Beata Vergine Addolorata per quello che, nei fatti, è stato un incontro operativo fra il presidente della trentennale associazione Giancarlo Cancedda, il sindaco e l’assessore al Patrimonio Giorgia Meli. «È stato definito un vero piano di azione – ha sottolineato Cancedda – che rispecchia i nostri sentimenti: vogliamo reagire, vogliamo ricostruire la nostra sede».

La sede

Intanto la parrocchia di Rosmarino ha già concesso dei locali per alcune attività. Ma da una ricognizione dell’ufficio comunale al Patrimonio si è concretizzata una nuova opzione: «Grazie alla collaborazione col Geoparco - ha annunciato l'assessore Meli - è risultata disponibile la sala Astarte nella Grande miniera dalle 17.30 in poi tranne alcuni giorni già impegnati, ma ci sono disponibilità da definire anche con le biblioteche». Delle piacevoli sorprese potrebbero arrivare anche in base all’esito delle perizie nell’edificio di via Lazio che è pesantemente danneggiato, ma non del tutto: «È possibile, e lo faremo noi, il recupero in tempi relativamente brevi di una parte del salone con la separazione temporanea dalle parti compromesse – ha anticipato il sindaco – ma di pari passi proseguiranno le altre attività come le procedure assicurative che ci permetteranno di recuperare altre risorse». Ecco, sul fronte finanziario, questa road map per la rinascita della Terza Età contempla altri due aspetti. Il primo è relativo a un emendamento alla legge finanziaria della Regione che permetterà (se approvato) di recuperare circa 200 mila euro. Ma questi fondi non arriveranno prima di 3-4 mesi. Il secondo aspetto economico è legato al bando comunale per i contributi alle associazioni che operano nei locali municipali: «Verranno concessi comunque i contributi alla Terza Età per i progetti presentati – ha confermato l’assessore Meli – che risulteranno anche aumentati».

