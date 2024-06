La seconda volta di von der Leyen 

Fumata bianca del Consiglio europeo al pacchetto di nomine per i vertici Ue del prossimo ciclo politico europeo. Il voto della Plenaria su Ursula von der Leyen è atteso a luglio.

Il tweet

A darne di fatto l’annuncio, con un tweet su X, è il presidente del Ppe, Manfred Weber: «Grandi notizie per il futuro dell'Europa, lavorando per le priorità dei nostri cittadini. Sono molto soddisfatto dell'accordo al Consiglio europeo raggiunto stasera per il nuovo mandato di Ursula von der Leyen come Presidente della Commissione europea. Pronti per i prossimi passi».

L’accordo

Sul tavolo dei leader dei 27 paesi membri è arrivata la proposta messa a punto dai negoziatori di popolari, socialisti e liberali per affidare a Ursula von der Leyen - in quota Ppe - un secondo mandato alla guida della Commissione europea. La designazione di von der Leyen fa parte di un pacchetto che prevede anche la scelta del socialista ed ex premier portoghese Antonio Costa per la presidenza del Consiglio Europeo e della premier liberale estone Kaja Kallas per la carica di alto rappresentante Ue per la politica estera e di sicurezza (per lui non serve la ratifica della Plenaria).

La fumata bianca è arrivata poco dopo le 23. Secondo fonti diplomatiche, la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni si è astenuta nel voto su von der Leyen e ha votato contro le nomine di Costa e Kallas. La sua approvazione non era necessaria, dato che le nomine vengono decise a maggioranza qualificata, cioè con il sostegno di 15 Stati su 27, con almeno il 65% della popolazione complessiva.

Le posizioni

Anche il primo ministro ungherese Viktor Orbán, che aveva definito l'accordo "vergognoso", ha supportato solo l'elezione di Costa, astenendosi su quella di Kallas e votando contro Ursula von der Leyen.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ieri, durante i suoi interventi in Parlamento, aveva criticato apertamente il metodo con cui si è arrivati alla designazione dei tre candidati. Prima dell'avvio dei lavori del Consiglio europeo hanno preso il via i pre-vertici delle tre famiglie politiche (Ppe, Pse e Liberali) che costituiscono al momento la cosiddetta maggioranza Ursula e a cui sono intervenuti i leader e i principali esponenti di spicco nazionali.

Meloni, che ha criticato la decisione che a suo parere «ignora il voto dei cittadini», ha partecipato ieri a un vertice con Salvini e Tajani per mettere a punto la strategia italiana. Ma è rimasta praticamente isolata sull’astensione. E a luglio Ursula von der Leyen riprenderà il ruolo di guida della Commissione europea.

