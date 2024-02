La seconda volta all’Ariston di John Travolta 

Dopo il ritorno di Russell Crowe, Sanremo si prepara a riabbracciare un'altra star di Hollywood, John Travolta. «L’attore che ha fatto ballare intere generazioni», come dice Amadeus, «sarà all'Ariston nella seconda serata di mercoledì 7 febbraio», annuncia il conduttore mimando le movenze della “Febbre del sabato sera”, in un video girato nella galleria del Teatro in onda al Tg1.

Settant'anni il prossimo 18 febbraio, candidato all'Oscar per il musical del 1977, Travolta è un personaggio particolarmente caro ad Amadeus, che in un'intervista di qualche tempo fa ha rivelato che è stata la visione di “Saturday Night Fever” a folgorarlo, facendogli capire cosa voleva fare da grande. L'interprete di “Grease” è già stato all'Ariston nel 2006, al Festival condotto da Giorgio Panariello con Ilary Blasi e Victoria Cabello, che ebbe il compito di intervistare il superospite. Nel corso del colloquio l'attrice lamentò un fastidio ai piedi e Travolta si offrì di massaggiarglieli: un'immagine finita negli annali del Festival.

Poi, come sempre, Sanremo farà da vetrina di lancio per la grande fiction Rai: sul palco sono attesi i protagonisti dei titoli di punta, a cominciare da Sabrina Ferilli, che si prepara a tornare sugli schermi di viale Mazzini con “Gloria”, la serie di Fausto Brizzi al via dal 19 febbraio. Ci sarà anche Leo Gassmann, che presta volto e voce a Franco Califano nel biopic in onda l'11 febbraio (e magari proporrà qualche canzone del Califfo). E ancora Edoardo Leo, che vedremo nella fiction “Il Clandestino”.

