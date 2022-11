La seconda vita di una giramondo 

È un vulcano di ricordi e racconti Silvana. Le sue poesie hanno varcato i confini dell’Isola e sono state spesso premiate in vari concorsi nazionali. L’ultimo in Liguria, dove le è stato conferito il premio d’onore al concorso artistico e letterario promosso dalla Uil di Genova al fine di onorare la figura di Piero Massa, sindacalista scomparso qualche anno fa. Lo scorso anno, invece, è stata premiata a quello “Viaggi di Versi” organizzato dalla Casa Editrice Pagine a Roma.

Per oltre quarant’anni ha girato il mondo organizzando eventi e mostre nelle città più brillanti. Valigia sempre in mano, Silvana Locci aveva poco tempo da dedicare alla lettura e alla scrittura, ma quando, 14 anni fa è andata in pensione, la passione che da adolescente coltivava nella sua cameretta è tornata a bussare alla sua porta ed è esplosa. Oggi è una donna di 76 anni, super impegnata, che con la mente e con la penna, attraverso i suoi versi racconta ciò che i suoi occhi vedono e il suo cuore sente.

Per oltre quarant’anni ha girato il mondo organizzando eventi e mostre nelle città più brillanti. Valigia sempre in mano, Silvana Locci aveva poco tempo da dedicare alla lettura e alla scrittura, ma quando, 14 anni fa è andata in pensione, la passione che da adolescente coltivava nella sua cameretta è tornata a bussare alla sua porta ed è esplosa. Oggi è una donna di 76 anni, super impegnata, che con la mente e con la penna, attraverso i suoi versi racconta ciò che i suoi occhi vedono e il suo cuore sente.

Mente aperta

«Il mio era un lavoro splendido, mi ha consentito di aprire la mente e di appassionarmi a certi temi, ho girato abbastanza nella mia vita, ora dedico il mio tempo alla lettura e alla scrittura», racconta la donna. «Tra le altre cose scrivo poesie che poi presento, quasi per gioco, ai vari concorsi nei quali mi capita di imbarcarmi e devo dire che le mie opere vengono anche tanto apprezzate».

È un vulcano di ricordi e racconti Silvana. Le sue poesie hanno varcato i confini dell’Isola e sono state spesso premiate in vari concorsi nazionali. L’ultimo in Liguria, dove le è stato conferito il premio d’onore al concorso artistico e letterario promosso dalla Uil di Genova al fine di onorare la figura di Piero Massa, sindacalista scomparso qualche anno fa. Lo scorso anno, invece, è stata premiata a quello “Viaggi di Versi” organizzato dalla Casa Editrice Pagine a Roma.

Terza età

«Massa nella sua attività di lavoro ha rivolto la sua attenzione soprattutto alle problematiche della terza età. Il concorso aveva come tema la solitudine. L'opera da me presentata ha per titolo I Segreti del bosco , incentrata proprio sui contenuti cari al sindacalista, ma io l’avevo scritta un po’ di mesi prima, sarà stata una coincidenza». Attraverso la poesia, Silvana riesce a esprimere i suoi sentimenti, le sue gioie, le paure, parla di amicizia, ma anche delle sensazioni che un luogo, come per esempio il mare, dove ama rifugiarsi da quando, pochi anni fa, ha preso la patente nautica, le trasmettono.

Voglia di mettersi in gioco

«Quando eravamo ragazzine, le mie sorelle e le mie amiche andavano sempre a fare la passeggiata, io, invece, preferivo stare a casa e immergermi nei miei sogni che trasformavo in parole e versi. Ogni tanto facevo leggere qualcosa a una mia zia, lei mi supportava e diceva che era un peccato lasciarle nel cassetto. Il coraggio di mostrarle e farle leggere è arrivato quarant’anni dopo e il riscontro fino a oggi è stato decisamente positivo», racconta la donna con orgoglio. «La mia più grande soddisfazione è avere alla mia età ancora tanta voglia di mettermi in gioco. Se c’è qualcosa che mi colpisce io la trasformo in poesia. Così come quando vado a pescare, al timone ci sto sempre io e dal mare, dal vento, dal profumo cerco di estorcere tutto».

Donna forte e coraggiosa al suo fianco ha un marito carlofortino arrivato quando si sentiva già grande. «Avevo 42 anni, forse non ci pensavo più , è stato un colpo di fulmine. I figli non sono arrivati, non mi sono strappata i capelli e mi sono dedicata ad altro, tra cui appunto scrivere poesie».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata