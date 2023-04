La seconda vita di Poldo è in una casa di Roma  

Il cane randagio che accompagnava i bambini di Suelli a scuola è stato adottato da una ragazza di Roma. La storia di Poldo ha un lieto fine: a scriverlo è stata Nada, la sua nuova padrona che ha deciso che quello sfortunato cagnolone starà sempre con lei. Poldo era stato catturato dagli agenti della Polizia locale di Suelli dopo diverse segnalazioni di cittadini preoccupati per il suo girovagare nel centro abitato del paese della Trexenta. Era rinchiuso in una gabbia del canile di Ortacesus, quando la sua vicenda resa pubblica dal passaparola e dall’effetto moltiplicante dei social ha commosso una giovane donna residente a Roma, amante degli animali e delle storie a lieto fine.

I gestori del canile di Ortacesus, quello convenzionato con gran parte dei Comuni della Trexenta, hanno fatto di tutto per incoraggiare l’adozione. «Abbiamo utilizzato i nostri canali social per far conoscere la storia di Poldo a più persone possibili, abbiamo pubblicato tantissimi post che a loro volta hanno avuto numerose condivisioni», spiega Elena Pisu, responsabile del Rifugio Bau di Ortacesus. In particolare una volontaria dell’associazione che gestisce la struttura ha preso a cuore la vicenda e si è impegnata in prima persona per trovare una nuova casa al cagnolone dagli occhi tristi. «Tra le tante richieste che ci sono arrivate, abbiamo preso in considerazione quelle che ci sembravano le migliori e dopo attenta selezione abbiamo scelto Nada», conclude Pisu, che può svelare solo il nome di battesimo della nuova padroncina di Poldo: «Mi è stato chiesto di mantenere massima riservatezza, ma posso dire che anche nella sua nuova vita nella capitale d’Italia il nostro amico a quattro zampe si sta dimostrando affettuosissimo con i bambini».

Nel piccolo centro della Trexenta Poldo si era fatto voler bene soprattutto dai più piccoli. Viveva in strada, si aggirava nella zona delle scuole dell’infanzia e primaria forse anche per scroccare un po’ di cibo. Ma sapeva farsi voler bene, ogni mattina accompagnava i bambini nel loro ingresso in classe. Li seguiva con lo sguardo dolce e rassicurante sino a un attimo prima dell’inizio delle lezioni e poi si faceva trovare davanti al cancello anche all’uscita, felice e scodinzolante. Eppure è stato necessario portarlo in canile, anche nella speranza che qualcuno lo adottasse al più presto. E così è stato. Poldo è partito in perfetta salute e con i vaccini fatti. Aveva una congiuntivite, curata dai veterinari quando era ancora in Sardegna. Quando è arrivato nella sua nuova casa non aveva neanche più lo sguardo triste.

