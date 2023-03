La seconda vita dell’ex zuccherificio 

«Abbiamo dovuto seguire un iter burocratico lungo, ma che per noi non era più rimandabile», ha spiegato il primo cittadino. «Quando ho iniziato nel 2017 mi ero ritrovato per le mani una situazione disastrosa, con decine di abusivi in un immobile che il Comune era riuscito a comprare anni prima ma che era bloccato. Chi mi ha preceduto non ha fatto nulla per impedirlo. Abbiamo agito rispettando la legge e le tempistiche burocratiche, come logico, ma alla fine ce l'abbiamo fatta». E così, dopo un controllo della Asl, ecco arrivare l'ordinanza di sgombero. Secondo quanto riportato, le ultime quattro famiglie rimaste dopo il blitz estivo, avrebbero vissuto tra allacci abusivi, assenza di acqua corrente e in balia di potenziali agenti contaminanti e rischi strutturali. »L'ordinanza è stata notificata a 12 persone», ha fatto sapere il comandante della polizia locale Mauro Soru. «Non ci sono state particolari difficoltà». E alla fine le famiglie sono andate via.

L'ex industria saccarifera era stata chiusa prima del 2010, lasciando a casa tanti lavoratori, di cui 80 fissi e 300 stagionali, stando ai dati dell'epoca. Di lì a poco cominciarono le occupazioni delle palazzine che un tempo erano alloggi e zone riposo per i lavoratori. Il complesso di via Togliatti, negli anni, sarebbe diventato luogo di degrado, tra criminalità e sporcizia. Si scoprirono allacci abusivi all'Enel, discariche a cielo aperto, ma anche delitti più gravi, tra aggressioni e non ultimo l'omicidio del 48enne tunisino, Bechir Ben Monsour Kasrouir, nel 2018. Poi, quello che si potrebbe definire il colpo di grazia: la scorsa estate i carabinieri, con un vero e proprio blitz, smantellarono un racket da 200 mila euro all'anno basato sullo smaltimento di rifiuti, anche pericolosi. Fu allora che il sindaco, fresco di elezione (al secondo mandato), suggerì per la prima volta l'idea di uno sgombero.

«I casermoni dell’ex zuccherificio? Ora sono vuoti, si può iniziare a progettare e a guardare al futuro». È quanto annunciato dal sindaco Massimo Pinna che solo due settimane fa aveva firmato un'ordinanza di sgombero. Le famiglie sono andate via «di loro spontanea volontà», come ha raccontato il primo cittadino, anche se non si abbassa la guardia: «La zona è tenuta costantemente sotto controllo dalle forze dell’ordine. Ora ci si affaccia a finanziamenti che potrebbero (almeno in parte) bonificare l'area».

La storia

La situazione

«Abbiamo dovuto seguire un iter burocratico lungo, ma che per noi non era più rimandabile», ha spiegato il primo cittadino. «Quando ho iniziato nel 2017 mi ero ritrovato per le mani una situazione disastrosa, con decine di abusivi in un immobile che il Comune era riuscito a comprare anni prima ma che era bloccato. Chi mi ha preceduto non ha fatto nulla per impedirlo. Abbiamo agito rispettando la legge e le tempistiche burocratiche, come logico, ma alla fine ce l'abbiamo fatta». E così, dopo un controllo della Asl, ecco arrivare l'ordinanza di sgombero. Secondo quanto riportato, le ultime quattro famiglie rimaste dopo il blitz estivo, avrebbero vissuto tra allacci abusivi, assenza di acqua corrente e in balia di potenziali agenti contaminanti e rischi strutturali. »L'ordinanza è stata notificata a 12 persone», ha fatto sapere il comandante della polizia locale Mauro Soru. «Non ci sono state particolari difficoltà». E alla fine le famiglie sono andate via.

I controlli

E se qualcuno decidesse di provare a rioccupare lo stabile? «Difficile», dichiara lapidario Pinna, «anche gli ultimi appartamenti sono stati murati. E poi la zona ora è sotto stretto controllo delle forze dell'ordine. Carabinieri locali, polizia municipale e persino barracelli stanno tenendo d'occhio l'area. Passano spesso e se qualcuno ci provasse sarebbe individuato istantaneamente. Non farò lo stesso errore di chi mi ha preceduto, non lasceremo le palazzine senza controllo adeguato». E sul futuro si intravedono segnali positivi: «Abbiamo circa 900 mila euro della Regione congelati da anni. Dobbiamo sbloccarli. Poi anche Area si era detta disposta a collaborare, forse con mezzo milione. A prescindere, anche avendo un milione e mezzo a disposizione, al giorno d'oggi non basterebbe considerando i rincari e il lavoro da fare. Ma sarebbero un buon punto di partenza. L'idea è quella di puntare a degli alloggi più o meno popolari».

