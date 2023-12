La seconda vita della scuola media 

I lavori sono stati aggiudicati, il cantiere avviato, ma dovranno passare almeno due anni per vedere concluso l’intervento di manutenzione straordinaria e riduzione del rischio sismico nella scuola secondaria di primo grado di via Ales. Un finanziamento Pnrr di tre milioni di euro per il “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation Eu, permetterà dunque all’edificio dell’istituto scolastico Ermanno Cortis, formato da più blocchi, tra cui una grande palestra, di essere messo in sicurezza. Ad essersi aggiudicata i lavori è un’impresa siciliana di Vallelunga Pratameno, in provincia di Caltanissetta che ha presentato un’offerta con un ribasso di quasi il 16 per cento.

I miglioramenti

Gli interventi riguardano il consolidamento delle strutture portanti, l’efficientamento energetico dell’edificio attraverso la realizzazione del cappotto e la coibentazione delle coperture, ma anche il miglioramento dell’impianto di climatizzazione, compreso il ripristino di tutta la rete elettrica.«Il progetto definitivo dei lavori di adeguamento e riduzione del rischio sismico è già stato approvato dalla Giunta all’inizio dell’anno, abbiamo partecipato al bando per un importo totale di quasi tre milioni di euro e una parte di questa somma, esattamente l’11 per cento, però, verrà cofinanziata dal nostro Comune con fondi di bilancio», spiega l’assessore ai lavori pubblici, Walter Caredda. «Abbiamo previsto anche la realizzazione di un sistema di ventilazione meccanica controllata dell’aria e l’installazione di un impianto fotovoltaico con annessa batteria di accumulo», precisa l’assessore che ha già messo nero su bianco tutte le date per iniziare i lavori.

Il calendario

I tempi al momento sono stati rispettati: a settembre sono stati aggiudicati i lavori, a novembre, invece, la ditta è entrata nello stabile per iniziare il suo restyling. Ora se tutto procederà con regolarità e senza intoppi a marzo del 2026 l’intervento verrà concluso. «Così entro giugno si potrà eseguire il collaudo e il settembre successivo i ragazzi entreranno in una scuola nuova e più moderna», conclude Caredda. «Al di là di quello che si dice, continua l’impegno dell’amministrazione che dà risposte concrete alla città e ai cittadini. Con questo nuovo intervento vogliamo raggiungere l’obiettivo di avere edifici scolastici ecosostenibili, garantire l’efficientamento energetico e la riduzione dei costi di gestione dei consumi elettrici, oltre chiaramente ai benefici sotto il profilo ambientale».

