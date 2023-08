La seconda vita della casa museo 

Gli anni dell’oblio e dell’abbandono sono ormai alle spalle. Sa Dom’e Farra rinasce e si apre ai visitatori con una veste nuova. La novità più ghiotta è che i quartesi più nostalgici ma anche i turisti potranno rivedere un pezzo di quello che fu il primo museo etnografico della città. L’amministrazione è riuscita a recuperare alcuni di quegli attrezzi della tradizione contadina raccolti negli anni dal cavalier Giovanni Musiu, che saranno esposti in una delle stanze del complesso storico.

La perdita

Si tratta di una minima parte: moltissimi di questi erano deteriorati e irrecuperabili. Se li ricordano bene i quartesi che hanno vissuto gli anni di splendore dell’antica casa campidanese. Tra questi c’erano un raro aratro a chiodo in ginepro, gioghi per i buoi e attrezzi vari come il barilotto per le provviste d’acqua per il cavallo. Ancora: i forconi e i congegni per lo svezzamento dei vitelli. Chi andava in visita alla casa museo trovava museruole e attrezzi per la castrazione del bestiame e una miriade di attrezzi per la raccolta del latte e la preparazione del formaggio raccolti in “Su caseificiu”.

E poi ganci per il recupero dell’acqua nei pozzi e gli attrezzi per i lavori femminili come la filatura della lana e del lino. Di certo poi sono andate perdute le decine di boccette che contenevano medicinali e decotti.

Gli orari

Sa Dom’e Farra aprirà dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, per consentire ai visitatori non solo di ammirare le antiche stanze ma anche di visitare il museo multimediale della poesia improvvisata inaugurato qualche tempo fa. Tutto questo grazie a chi percepisce il reddito di cittadinanza: saranno loro ad aprire e chiudere l’edificio. «Sono doppiamente soddisfatto per questa novità», dice l’assessore alle Politiche sociali Marco Camboni , «innanzitutto perché ci permette di restituire alla città un museo moderno e funzionale che ben valorizza un’arte storicamente forte nella nostra comunità. E poi perché ridiamo dignità e speranza a concittadini che si sono trovati ad affrontare una situazione di disagio. Ovviamente il mio ruolo mi porta a voler sottolineare soprattutto quest’ultima peculiarità, perché parliamo di un progetto in cui l’amministrazione crede molto: quartesi che si mettono a disposizione di altri quartesi, conquistandosi così un ruolo nella comunità che sa anche di riscatto personale».

I ruoli

E grande merito di aver riportato in vita Sa Dom’e Farra, va soprattutto alle associazioni in rete, Citta di Quarto, Su Idanu e Su Scrignu de Campidanu che insieme a Femminas, Nodas e Boxis Campidanesas, già dallo scorso anno hanno ideato una rassegna con mostre laboratori e iniziative. «Vedere questo fermento nella domus è molto importante», spiega il patron di Su Idanu, Lucio Carboni, «sarebbe molto bello se avessimo la possibilità di creare un piccolo museo come quello dei costumi quartesi». E poi Ennio Deiana di Su Scrignu de Campidanu: «Sa Dom’e Farra era morta e noi l’abbiamo riportata in vita con una serie di iniziative. È importante che adesso resti sempre aperta».

