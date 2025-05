La seconda guerra mondiale vista dalla Basilica: a San Saturnino il ricordo dei bombardamenti 

La Basilica di San Saturnino protagonista del terzo appuntamento in calendario per il ciclo di conferenze denominato “Fermata San Saturnino”. Sabato, alle 11, in piazza San Cosimo le iniziative per ricordare l’anniversario dei bombardamenti su Cagliari e sensibilizzare i visitatori sugli effetti provocati dalla guerra. Per l’occasione la Direzione regionale Musei Nazionali Sardegna e la Basilica di San Saturnino, in collaborazione con l’Archivio di Stato e la Soprintendenza Archeologia Belle arti e paesaggio di Cagliari, organizzano il terzo degli undici incontri in calendario dal titolo: “La guerra attraverso gli occhi della Basilica”.

Era il 13 maggio del 1943 quando la città fu colpita dalle truppe alleate. Gravissimi i danni registrati nelle principali strutture del centro storico, al patrimonio culturale del capoluogo.Il direttore dell’Archivio, Enrico Trogu, e il personale della Basilica di San Saturnino, racconteranno gli eventi storici del 1943 che hanno contrassegnato il periodo e, attraverso notizie bibliografiche, documenti storici e l’ausilio di fotografie originali dell’epoca, come la città e, in particolare, l’allora Soprintendente ai Monumenti, Raffaello Delogu, si attivarono per proteggere, anche con mezzi di fortuna, la Basilica Paleocristiana e i luoghi della cultura più rappresentativi della città, per tentare di limitare i danni.

Ad aprire i lavori sarà la Direttrice della Basilica, Patrizia Tomassetti.Un percorso di visita sulle tematiche illustrate sarà visibile al pubblico fino al 30 settembre 2025.

