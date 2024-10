La scuola vuole arricchire la biblioteca 

L’istituto comprensivo vuole arricchire la propria biblioteca scolastica. E lo fa aderendo all’iniziativa nazionale di educazione e promozione della lettura “Io leggo perché” organizzata dall’Associazione italiana editori (Aie). L'obiettivo dell’iniziativa, in programma dal 9 al 17 novembre è, appunto, creare e sviluppare le biblioteche scolastiche. In che modo? Invitando i cittadini all’acquisto di libri da donare alle scuole, attraverso le librerie che aderiscono.

Le famiglie interessate a partecipare potranno acquistare un libro nelle librerie con cui

l’istituto comprensivo è gemellato e farne dono alle biblioteche scolastiche. Per ogni libro donato dal pubblico durante l’iniziativa, gli editori si impegneranno a donare alla scuole un monte libro pari a quello dei libri donati. Le librerie gemellate sono Tuttestorie di Cagliari, Mondadori bookstore della Corte del Sole, La Feltrinelli e Giunti al Punto (entrambe a Le Vele), Lo Scrigno di Muravera. (g. a.)

