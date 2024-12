«La scuola volo militare? Disagi e niente indennizzi» 

Inviata

San Sperate-Villasor. Un boato potentissimo annuncia l’arrivo di due jet militari nel cielo turchese sopra Villasor. Sono le 12,36, tra poco suonerà la campanella per gli studenti delle scuole di via Porrino, a un passo dal cimitero e dal ponte sulla Provinciale. Da queste parti il rombo degli aerei decollati dalla vicina base militare di Decimomannu si sente più forte che altrove e, di sicuro, più spesso che in passato, almeno dall’apertura dell’International flight school dell’Aeronautica per l’addestramento di piloti venuti da ogni angolo del pianeta. Al passaggio dei caccia qui è impossibile fare due chiacchiere, guardare la tv e c’è chi dice che persino le lezioni debbano fermarsi per attendere che torni la quiete. Viaggiando sulla Provinciale verso San Sperate, in pochi minuti un nuovo boato irrompe tra le case e i campi coltivati a carciofi per il passaggio di altri due bolidi in cielo: sono le 12,50. Neppure il tempo di sentire l’eco scivolare via e alle 12,53 un rumore molto simile a un tuono accompagna la comparsa di un altro aereo.

«Ci sono dei giorni in cui i passaggi sono più frequenti, certo che i vetri delle finestre vibrano. In quei momenti è impossibile per chi è in smart-working, magari collegato in videoconferenza come capita spesso anche a me, poter lavorare», racconta il sindaco di San Sperate Fabrizio Madeddu che sulla faccenda ha le idee chiare.

Un caffé col ministro

«Sappiamo che la scuola di volo è ora a pieno regime, ma ci avevano parlato di scenari diversi per il futuro. Invece non si è saputo più nulla e neppure in occasione della visita del ministro della Difesa Guido Crosetto siamo stati coinvolti, solo la sera prima ci hanno invitato e ci hanno detto che avremmo avuto dieci minuti, il tempo di un caffè. Dispiace, dispiace moltissimo non aver avuto l’occasione di approfondire queste tematiche». Il punto è (anche) che l’apertura della scuola di volo e i nuovi disagi da sopportare in conseguenza di un’attività più intensa non hanno portato alcun vantaggio. «San Sperate è l’unico Comune che non riceve alcun indennizzo per la presenza della base, visto che il rimborso va a chi detiene la maggioranza dei terreni, come se il cielo sopra la nostre teste non facesse parte del territorio. Questo ci amareggia tantissimo anche perché la popolazione ora si sta lamentando per i fastidi che è costretta a sopportare».

Le ricadute

Borsa chiusa e nessun confronto, almeno per ora. «Il punto è che gli aerei volano sopra Decimomannu, sopra Villasor e sopra San Sperate, ma solo noi non riceviamo nulla. Soffriamo ma dobbiamo subire passivamente senza che ci venga riconosciuto alcun indennizzo benché sotto i cieli che vengono sfruttati ci siamo anche noi a sopportare inquinamento acustico e non solo. Dico io: se almeno servisse a qualcosa, se tutti i milioni e milioni di euro che sono stati spesi avessero avuto ricadute nel nostro territorio, invece il mio comune ha ricevuto ben poco. Non credo proprio che i nuovi inquilini della base militare vengano a fare la spesa a San Sperate. C’è stata qualche azienda che ha fatto dei lavori e un paio di signore fanno le pulizie, ma lavorano lì dagli anni Ottanta, non di certo da oggi. Affronterò la questione. Ne avrei voluto parlare anche col ministro, chi meglio del ministro può intervenire? Purtroppo si è trattenuto per 15 minuti e il resto è stato fatto a porte chiuse. A me non interessa andare lì per scattare una foto o per fare passerella. Se non posso affrontare i problemi del mio paese, cosa scrivo? Che ho preso un caffé con Crosetto?».

Questione di nomi

Nel Municipio di Villasor, intanto, il sindaco Massimo Pinna – reduce dal breve incontro col ministro – chiarisce: «Ci sono delle aree in cui in effetti il rumore si sente, in particolare se i piloti stringono il raggio di curvatura. All’arrivo del nuovo comandante ho chiesto in maniera informale di far rispettare la traiettoria corretta per ridurre i disagi prodotti dalla base con la quale noi conviviamo da sempre e che, comunque, questa è la mia proposta, dovrebbe cambiare nome. Per l’85 per cento ricade nel nostro territorio: non dovrebbe chiamarsi “base militare di Decimomannu” ma di “Villasor-Decimomannu”».

