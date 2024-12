La scuola senza zaino, né banchi né cattedre «Bimbi felici e autonomi» 

Una scuola in movimento in cui il “peso” dello zaino è sostituito da un metodo educativo incentrato sul benessere psicofisico degli studenti che promuove la relazione, l’autonomia didattica e organizzativa in cui gli spazi per l’apprendimento sono riorganizzati, ottimizzati e resi più funzionali. Si respira armonia e contentezza tra i corridoi del l’Istituto Comprensivo Pirri 1 Pirri 2 in via dei partigiani a Cagliari, incrociando gli occhi e lo sguardo di numerosi studenti e studentesse che al dindin della campanella sono in procinto di cambiare aula.

Bambini liberi di muoversi

Con fare composto e allegro ciascuno fa una breve sosta nel proprio armadietto per sostituire i libri della lezione precedente e lasciare i propri oggetti personali. «Secondo me l’armadietto è comodo perché non devi portare i libri appresso durante le lezioni» dice Elvira, una studentessa al secondo anno delle medie. Qui i ragazzi si muovono liberamente. I “classici” banchi, nella consueta disposizione, non esistono più e neanche la cattedra. C’è però un angolo del docente. Cambia la forma (tavoli tondi, quadrati, romboidali) e la collocazione che adesso è componibile e scomponibile a seconda del tipo di attività. Perché qui, nella scuola media, «le aule laboratorio sono assegnate alla classe e non agli insegnanti, gli studenti nel corso della giornata si spostano in autonomia da un’aula all’altra» spiega il dirigente scolastico Valentino Pusceddu che per primo ha creduto a questo modello innovativo, facendo aderire nel 2016 l’IC di Pirri 1 Pirri 2 di Cagliari (composto da tre scuole dell’infanzia, tre scuole primarie e due scuole secondarie di I grado), primo in Sardegna (seguito poi da altri 11 scuole sarde), alla rete nazionale “Senza Zaino – per una scuola comunità”. «Ci lasciano molto liberi e questo ci aiuta nell’autonomia – ribatte Matilde, anche lei al secondo anno - mi piace molto l’aula benessere e il fatto che all’interno dei laboratori facciamo molti lavori didattici e belli».

L’aula benessere

Dallo scorso anno, all’interno della scuola, c’è l’aula del benessere (fondi del Pnrr), un ambiente sensoriale e di apprendimento concepito per specifiche attività di kinesiologia educativa integrata, brain gym, yoga e mindfulness. Qui, in uno spazio luminoso, essenziale e sensoriale (non è un’aula relax tiene a sottolineare Pusceddu), si formano gli insegnanti e gli studenti partecipano a incontri esperienziali a favore dell’apprendimento integrato e del potenziamento, della gestione dello stress e dei disturbi d’ansia, di centratura e focalizzazione. «Per me è importante portare queste competenze a scuola – afferma Alessandra Scalas, kinesiologa e naturopata - negli anni ho constatato che c’è tanto bisogno, nei ragazzi e negli adulti, di avere delle competenze emozionali. Portare in classe questa attività consente un beneficio per tutti». Sul tema porta la sua testimonianza Alessandro Mulas, papà di Matteo e presidente del consiglio d’Istituto. «Noi genitori siamo molto favorevoli all’aula benessere perché i ragazzi raccontano con entusiasmo quello che succede a scuola e ci ritornano ogni giorno con piacere». Il preside Pusceddu presenta un primo bilancio. «Abbiamo monitorato nel tempo il numero dei bambini che avevano dei risultati non positivi nell’ambito comportamentale. Quando sono arrivato a scuola erano circa il 20% e nell’arco di cinque anni siamo scesi al di sotto del 10% . Altro dato importante è la crescita esponenziale delle iscrizioni. Dal 2016 ad oggi siamo passati da 900 a 1260 iscritti».

RIPRODUZIONE RISERVATA