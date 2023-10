La scuola secondaria apre ai migranti e a chi vuole completare gli studi 

La scuola di Cabras apre le porte ai migranti. Ma anche a chi deve completare gli studi. Questo grazie alla collaborazione tra il Comune e il Centro provinciale di istruzione per gli adulti di Oristano che ha portato all’attivazione di una sede didattica. «Raggiungere un livello di istruzione minimo è un passo indispensabile per tutti, pertanto - afferma il sindaco, Andrea Abis – la nostra disponibilità alla preziosa collaborazione con il Cpia e l’istituto Comprensivo è massima e abbiamo inteso formalizzarla con l’apertura di una sede locale». Le lezioni si svolgeranno nella scuola secondaria di primo grado di via Trieste, negli orari pomeridiani. «Da parte nostra comporta un grande impegno - spiega il dirigente, Paolo Figus - ma siamo sicuri che si debba tenere conto del grande valore aggiunto che questo servizio può restituire alla comunità. Una volta che questo processo si sarà consolidato, sarebbe interessante creare momenti di confronto con chi sta vivendo l’esperienza». ( s. p. )

