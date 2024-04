«La scuola sarda si deve mobilitare» 

La vertenza scuola in Sardegna mobilita tutte le rappresentanze interessate, da quelle istituzionali alle organizzazioni sindacali e di categoria, al sistema degli Enti locali. Lo fa con un convegno organizzato dall’Associazione sarda enti locali Asel in programma oggi nella sede di piazza Galilei 17, dalle 9. Il tema è “Problematiche della scuola in Sardegna: dispersione scolastica, dimensionamento, trasporti, test Invalsi, concorsi”.

«Abbiamo colto le sollecitazioni che ci sono giunte dal mondo della scuola», premette il presidente dell’Asel Sardegna, Rodolfo Cancedda, «e abbiamo fatto nostre le preoccupazioni che si sono manifestate in questi ultimi tempi. Riteniamo necessaria una mobilitazione generale e unitaria per sollecitare decisioni adeguate a livello regionale e statale».

Al convegno, aperto da una relazione di Guido Pisu, ex sindaco di Tertenia e responsabile del settore Scuola dell’Asel, interverranno Francesco Feliziani, direttore dell’Ufficio scolastico regionale, poi Massimo Depau (presidente dell’Associazione dei presidi della Sardegna), i responsabili Scuola della Cgil Emanuela Valurta, della Cisl Franca Mossa, della Uil Francesca Ticca e i consiglieri regionali Salvatore Corrias e Alberto Urpi.

