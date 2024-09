La scuola Rodari resta chiusa per blatte 

La campanella non ha suonato ieri e non suonerà nemmeno lunedì, alla scuola primaria “Rodari” di Sestu in via Galilei a Sestu. L’edificio infatti è rimasto chiuso per una disinfestazione dalle blatte, proprio all’inizio dell’anno scolastico.

Un inconveniente improvviso che ha dato qualche problema ai genitori. A quanto racconta chi frequenta e lavora nella scuola, la brutta sorpresa si è avuta quando il personale ha aperto gli armadi, dove le blatte avevano fatto il nido. Subito è entrata in azione la ditta Proservice della Città Metropolitana, chiamata dal Comune, per far sparire gli sgraditi inquilini poco interessati alle lezioni. La scuola è rimasta chiusa per consentire la disinfestazione ma anche l’areazione e la pulizia e riaprirà martedì. Intanto ieri, a cura del Comune e sempre con la stessa ditta, si sono svolte altre disinfestazioni contro le blatte in diverse zone della cittadina.

