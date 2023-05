La scuola Riva ospiterà l’asilo nido  

La grande struttura del Riva, in piazza Garibaldi, si prepara a un nuovo intervento: lavori da un milione e 600mila euro per realizzare, nella parte ancora da recuperare, un asilo nido. Il progetto di fattibilità è stato approvato dalla Giunta comunale: le zone interessate dal cantiere sono il piano rialzato dello stabile e quelli al piano terra. Alla fine verranno realizzate le aule e gli ambienti per la gestione dei piccoli fino a tre anni, una cucina (che servirà anche la scuola dell’infanzia e quella elementare attualmente operative), gli spazi per le maestre e il personale scolastico, i servizi igienici. Previsti anche dei passaggi nuovi, con due porte, per mettere in collegamento l’asilo nido con la scuola dell’infanzia.

I numeri

Il grande edificio, costruito per quanto riguarda il primo lotto tra il 1912 e il 1915 per poi essere completato nel 1930, nel progetto del Comune potrà accogliere 56 neonati e fino ai tre anni. Previsti ambienti organizzati per le tre fasce d’età, come da normativa: fino all’anno ci saranno quattro sezioni di cinque bimbi ciascuna (20 in tutto); tra l’anno e i due anni verranno formate due sezioni da otto bambini l’una con anche zona gioco e zona riposo; infine due sezioni da dieci bambini ciascuna tra i 25 mesi e i tre anni distribuite in due aule. «Un’opera molto importante perché incrementa l’offerta educativa in un edificio storico per la nostra città», evidenzia il consigliere Roberto Mura, capogruppo sardista in Consiglio. «Crediamo sia la strada giusta per valorizzare le realtà educative già esistenti e per giungere al pieno recupero di piazza Garibaldi».

La storia

La scuola Alberto Riva Villasanta dunque si appresta a completare i lavori di recupero. E i circa cinquemila metri quadri della struttura su tre livelli rialzati più uno parzialmente interrato diventeranno un polo scolastico che accompagnerà i bambini dall’asilo nido fino alle elementari, passando dalla scuola dell’infanzia. Durante la Seconda Guerra Mondiale i sotterranei dell’edificio furono utilizzati come rifugio antiaereo, ma la struttura subì gravi danneggiamenti nei bombardamenti del 1943. la parte centrale fu rasa al suolo. La ricostruzione fu riavviata nel dopo guerra. Ma per renderla nuovamente funzionale sono serviti altri interventi e lavori. Così sono stati svolti lavori duranti quattro anni con la riapertura nel 2013. Ora, con il progetto approvato dalla Giunta comunale, si aggiunge un tassello.