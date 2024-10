La scuola riapre dopo la derattizzazione  

Dopo una settimana di chiusura riaprirà ai piccoli studenti domani la scuola primaria di via Paganini con buona pace dei genitori e dei consiglieri di minoranza che avevano presentato un’interpellanza, temendo una sospensione prolungata delle attività in questo edificio scolastico, che ospita le classi dei bambini del tempo pieno e che hanno la mensa a scuola.

«La chiusura temporanea della scuola primaria di via Paganini, disposta dalla dirigente scolastica, si era resa necessaria – dice il sindaco Stefano Altea –

per l'ingresso di un roditore nell'edificio che ha richiesto la procedura di derattizzazione da parte della Asl tramite il posizionamento di alcune trappole. Dal sopralluogo effettuato con i tecnici del comune e delle ditte esterne abbiamo potuto riscontrare come l'edificio sia in buono stato all'interno e all'esterno».

Il sindaco invita a una maggiore prudenza nell’esternazione dei propri timori: «Le polemiche sui social hanno ingiustamente creato preoccupazioni nelle famiglie senza che ci sia stato un minimo di approfondimento».

E proprio in via Paganini per la nuova sala mensa la precedente amministrazione aveva ottenuto un finanziamento di 436mila euro a cui la nuova maggioranza ha aggiunto con soldi dell’avanzo del bilancio comunale altri 140mila euro. (g. pit.)

