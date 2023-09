La scuola resta senza finestre 

Nella scuola Gramsci non ci sono più le finestre. I vecchi infissi sono stati smontati, i nuovi non sono ancora arrivati. Così si teme lo slittamento dell’inizio dell’anno scolastico. E i genitori degli alunni protestano.

I genitori

La prima campanella è prevista per martedì ma «tutte le aule sono prive di finestre», dice Nicola Lonardoni, presidente del Consiglio di Circolo, padre di due alunni della scuola Gramsci. «Noi eravamo al corrente dei lavori per la sostituzione degli infissi», sostiene Lonardoni, «ma sono iniziati soltanto qualche giorno fa e attualmente le finestre non ci sono, perché nel frattempo quelle vecchie sono state già rimosse e quelle nuove non sono ancora arrivate. Abbiamo appreso tutto questo soltanto il 6 settembre, in occasione della riunione del Consiglio di Circolo Didattico». Il timore è che i nuovi infissi non arrivino per tempo: «In classe senza riscaldamento e senza infissi? Se alla data di apertura della scuola non sarà garantita la sicurezza o se non ci saranno rassicurazioni sul fatto che la situazione sarà risolta nel breve termine, dovremo pensare di compiere passi importanti. Attendiamo fatti», conclude Lonardoni.

In Consiglio

Il sindaco Mario Puddu ne ha parlato in apertura del Consiglio comunale due sere fa: «Abbiamo appreso del problema delle finestre due giorni fa e da allora con all'Assessora Meloni ci siamo buttati a capofitto, con la collaborazione degli uffici, per risolvere il problema e attenuare i disagi, garantendo un inizio delle lezioni dignitoso e in sicurezza. Mi preme ricordare che la validazione dei materiali è avvenuta il 1° giugno e che i lavori sono iniziati il 6 luglio. Rispetto al cronoprogramma non ci sono ritardi. La ditta ha confermato la fine lavori entro il 6 ottobre come previsto dal contratto firmato il 7 dicembre 2022 e con affidamento aggiudicato il 21 dicembre 2022». In realtà non si sa quando le finestre verranno montate e cosa succederà martedì, al suono delle campanelle.

Le criticità della scuola vengono evidenziate anche da una raccomandazione presentata in Aula da Sandro Sanna (Movimento 5 Stelle) che chiede il massimo impegno in vista «dell’imminente inizio dell’anno scolastico». Indicando il problema dei cantieri aperti come diffuso: «Si rendono necessari verifiche e controlli urgenti su tutti i plessi scolastici».

Resta da capire poi come mai nel dicembre scoso si sia stabilito o accettato che i lavori nella scuola Gramsci potessero terminare il 6 ottobre 2023, quando notoriamente le lezioni iniziano a metà settembre.

