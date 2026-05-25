La scuola ospedaliera si mette in mostra 

Sarà visitabile da domani al 3 giugno, nell’atrio al secondo piano dell’ospedale Brotzu, la mostra creativa “Le cose che passano”, iniziativa realizzata all’interno del progetto di collaborazione tra la “scuola in ospedale” e l’istituto comprensivo Simaxis Villaurbana di Simaxis.

Il progetto, giunto al terzo anno consecutivo, nasce con l’obiettivo di avvicinare gli studenti delle scuole del territorio alla realtà della scuola ospedaliera, attraverso attività condivise.Le attività hanno preso spunto dall’albo illustrato “Le cose che passano”, sviluppato sia nelle aule scolastiche sia nell’ospedale attraverso laboratori, riflessioni e produzioni creative realizzate dagli studenti.

E venerdì la 2 “A” dell’istituto comprensivo Simaxis Villaurbana raggiungerà il reparto pediatrico dell’ospedale per un momento di incontro con gli alunni della scuola in ospedale. Il programma prevede attività condivise, esperimenti scientifici e momenti musicali. E da domani sarà visitabile la mostra con gli elaborati realizzati dagli alunni della scuola in ospedale, dagli studenti della “Giusy Devinu” e dagli alunni dell’istituto Simaxis Villaurbana.L’esposizione è curata dalle insegnanti ospedaliere Marianna Cadeddu e Carmela Demontis.

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