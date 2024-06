La scuola muore lentamente 

Fra sei anni a Macomer ci sarà solo una prima elementare. Questo a fronte delle poche nascite registrate nel 2023, che sono state appena 26. Una situazione quasi drammatica, se si pensa che in passato ci sono state anche sette e otto prime classi. Lo spopolamento è il problema principale, al quale segue il dimensionamento scolastico, che nel Marghine sta creando problemi di diversa natura.

Sopravvissute

Nel territorio le uniche autonomie scolastiche sono quelle di Macomer, il “Giannino Caria” e il “Binna Dalmasso”, alle quali sono sono stati aggregati i plessi di Bolotana, Silanus e Bortigali, oltre quello di Borore.

«Purtroppo la situazione diventa sempre più difficile- dice Maria Luisa Muzzu, assessora all'Istruzione - la preoccupazione è tanta, perché di anno in anno si assiste al ridimensionamento delle classi, dove gli accorpamenti saranno presto indispensabili». Nell'istituto Giannino Caria, il prossimo anno scolastico a Macomer ci saranno solo due prime, una anche a Borore e Bolotana. All'istituto Binna Dalmasso si inizia con due prime a Macomer, una a Borore, una pluriclasse a Bortigali e una a Sindia. Vista l'esiguità del numero degli alunni, in entrambi gli istituti sono previsti degli accorpamenti.

Pendolari penalizzati

Una situazione che sta creando problemi soprattutto per gli alunni che si devono spostare dai paesi a Macomer. A denunciarlo sono le mamme di sette alunni di Bortigali, che avevano scelto la scuola secondaria che fa capo all'istituto Giannino Caria. Come spiegano i genitori, il problema sta nel fatto che non sarà garantito il trasporto dei ragazzi col bus messo a disposizione dal Comune (col contributo delle famiglie), nonostante il tragitto verso la scuola media di via Ariosto, a Macomer, sia lo stesso per quelli che frequentano la seconda e terza media. Il Comune di Bortigali, il prossimo anno, garantirà il diritto all'istruzione mediante l'erogazione del servizio di trasporto scolastico in favore di tutti gli alunni residenti e che frequenteranno la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria a Macomer, nell'istituto comprensivo Binna Dalmasso, dando continuità al servizio nell'istituto Giannino Caria per i soli beneficiari in carico al servizio nell'anno scolastico appena concluso. Le richieste dei genitori degli alunni sono state respinte dall'amministrazione comunale. I genitori protestano: «Si va a creare una situazione di disparità e di diseguaglianza- scrivono i genitori- vorremmo che il servizio fosse garantito almeno finché non verrà concluso il percorso di studi degli alunni che già frequentano le scuole medie dello stesso istituto».

Il sindaco, Francesco Caggiari, replica alle mamme: «Il trasporto non è dovuto, poiché quando è iniziato l'esodo degli alunni di Bortigali verso altri istituti in paese erano presenti tutti i gradi di istruzione. Non facciamo battaglie contro nessuno, ma riteniamo sia una questione di giustizia e di equità».