La scuola modello per l’informatica 

Dopo due anni di stop si sono conclusi i lavori per la ristrutturazione dell’istituto superiore Buonarroti. Un intervento finanziato con due milioni di euro dalla Provincia de Sud Sardegna che ha consentito di realizzare un sede moderna, dotata di locali confortevoli e tecnologia. «Una scuola che Serramanna e il territorio si devono tenere stretta», commenta il sindaco Gabriele Littera. L’istituto, sede staccata di Guspini, è uno tra i più importanti del Medio Campidano.

Le nuove aule

«Il finanziamento della Provincia ha permesso di completare il piano superiore dell’istituto dove sono state ricavate nuove aule moderne e spaziose, nuovi laboratori di sistemi e reti, telecomunicazioni, e due laboratori di informatica. Possiamo dire che con la ristrutturazione del plesso di via Svezia a Serramanna il Buonarotti si conferma il polo dell’informatica del Medio Campidano», afferma il dirigente scolastico Mauro Canu. Involucro nuovo ma anche dotazioni didattiche al passo coi tempi. «La scuola si è dotata di computer nuovi e lavagne interattive, oltre che si un sistema di riscaldamento efficace ed efficiente, e di un ascensore per raggiungere il piano superiore che ha permesso il superamento di ogni barriera architettonica», rileva il delegato d’istituto, e docente di laboratorio di informatica Davide Granella.

La didattica

Solo a Serramanna sono complessivamente 200 gli studenti iscritti: divisi in undici classi del corso diurno e tre del serale, che forma esperti informatici anche in età avanzata. «Il Buonarotti raggiunge, con le sede centrale di Guspini, complessivamente 600 alunni che al termine del corso di studi conseguono il titolo di tecnici informatici e creazione di reti – sottoniea il dirigente scolastico Mauro Canu – la scuola ha“convenzioni con alcune società di informatica, punta sui progetti dell’alternanza scuola lavoro: iniziativa che ha portato all’assunzione, nelle stesse aziende di una dozzina di diplomati». Sul mercato del lavoro i giovani, e non solo, informatici sfornati dall’istituto serramanese sono richiestissimi. «Viviamo nell’era digitale: i ragazzi oggi hanno in quell’indirizzo di studi più opportunità lavorative e nella prosecuzione degli studi. Qui nel territorio ci sono a realtà che attingono diplomati da quell’istituto, come abbiamo fatto noi di Sardex. Lo stesso ha fatto un importante studio di ingegneria con sede a Serramanna», conferma il sindaco Gabriele Littera. «La scuola – afferma il primo cittadino - può accogliere più ragazzi, che hanno più spazi per la didattica. Il Buonarotti è la scuola superiore più moderna della Sardegna, e questo va tenuto in conto quando si parla di istruzione e di dispersione scolastica. L’istituto ci si muone per ampliare la rete dei trasporti scolastici fino a San Sperate, Villaspesciosa e Decimoputzu, oggi non collegati con il Buonarotti».