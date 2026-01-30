VaiOnline
Castello.
31 gennaio 2026

«La scuola Mereu riaprirà presto» 

Dopo le ripetute segnalazioni di tentativi di accesso abusivo da via Badas, i varchi nella recinzione sono stati finalmente chiusi, tuttavia per vedere riaperta la scuola “Attilio Mereu”, capolavoro dell’architettura razionalista degli anni ‘30, bisognerà ancora aspettare. «L’edificio è stato completamente restaurato secondo le indicazioni della Soprintendenza ed è pronto all’uso – riferisce l’assessora comunale alla Pubblica istruzione, Giulia Andreozzi –, all’interno sono stati rifatti anche gli impianti e mancano solo gli arredi. Ciò che finora ha impedito la riapertura è soprattutto la mancata riqualificazione dell’area esterna, ma stiamo reperendo i fondi necessari e puntiamo alla riapertura della sede scolastica entro l’anno».

Il sopralluogo.

Giovedì pomeriggio l’esponente della Giunta Zedda ha presenziato ad un accurato sopralluogo organizzato dalla commissione Pubblica istruzione. «L’obiettivo a lungo termine –, si è appreso – è la realizzazione di un unico grande spazio destinato all’infanzia e alle famiglie senza soluzione di continuità dalla Passeggiata Coperta fino a via Badas». Volontà confermata sia dall’assessora che dalla presidente della commissione Paola Mura (Progressisti). «Una scuola bellissima con ampi spazi verdi in un contesto importante – ha sottolineato quest’ultima –, una risorsa preziosa per l’intera collettività da restituire quanto prima all’utenza».

“Scuola modello”

D’accordo anche Andrea Scano (Alleanza Verdi e Sinistra): «Una scuola meravigliosa che dovrebbe essere d’esempio per le altre, perché i bambini di oggi hanno estremo bisogno di ritrovare il rapporto con la natura». Critico sui tempi, invece, il consigliere di minoranza Roberto Mura (Alleanza Sardegna). «La Mereu non è solo un edificio, bensì una risorsa culturale che Cagliari non può permettersi di sprecare. Non può restare un’incompiuta. Dopo i lavori realizzati nella passata consiliatura, a guida Centrodestra, è ancora chiusa. È necessario valorizzarla davvero e metterla il prima possibile a disposizione».

