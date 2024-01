«La scuola Media sicura e confortevole» 

Gli operai entreranno nella scuola Media “Marcias” per metterla in sicurezza e abbattere le barriere architettoniche. La Giunta comunale ha infatti approvato il progetto di ristrutturazione dell’edificio per un costo di un milione e 285mila euro.

L’obiettivo

«È un intervento ambizioso – afferma il vicesindaco, Andrea Grussu - molto importante sia per le risorse a disposizione sia perché interverremo su una struttura scolastica. Ci siamo prefissati di avere tutte le nostre scuole all’avanguardia, sicure e confortevoli».Una volta ricevuta la copertura finanziaria il progetto prevede il completamento di una serie di lavori in parte sono già iniziati. «La scuola “Marcias” ospita quasi 400 alunni oltre al personale – precisa il vicesindaco - quindi una struttura con tantissimi cittadini che tutti i giorni la utilizzano e la vivono».

Gli interventi

I lavori inizieranno con l'ottimizzazione dell'efficienza energetica dell'edificio, attraverso l'installazione dell’impianto di climatizzazione “Uta - Unità di trattamento dell'aria” che non solo garantisce il comfort termico e il risparmio, ma offre anche una migliore qualità dell’ambiente grazie al ricambio dell’aria. Saranno inoltre eseguiti interventi di isolamento termico delle pareti, sostituzione degli infissi e riqualificazione dei bagni. Infine la sostituzione della pavimentazione e la posa di pannellature per l'inquinamento acustico nell'auditorium dove verrà effettuato il completamento delle misure antincendio.

Ambiente green

«Non solo l'interno dell'edificio verrà trasformato – sottolinea Grussu - ma ci saranno anche interventi esterni significativi». Saranno installate colonnine di ricarica per i mezzi elettrici, ripristinata la recinzione esterna e implementato il sistema di videosorveglianza. «Tutti gli interventi, ovviamente, saranno preceduti dall'adeguamento sismico dell'edificio, garantendo la massima sicurezza per gli studenti e il personale - conclude il vicesindaco - con queste innovazioni la scuola sarà proiettata verso il futuro, e grazie a l'implementazione delle tecnologie, la scuola “Marcias” si prepara a offrire un ambiente di apprendimento sicuro e all'avanguardia».

RIPRODUZIONE RISERVATA