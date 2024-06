La scuola media Porcu Satta festeggia i 10 anni di sport 

Per festeggiare i dieci anni dell’indirizzo sportivo dell’istituto Porcu Satta, hanno fatto le cose in grande: via Porcu chiusa al traffico, un palco col presentatore Matteo Bruni e un’enorme platea di genitori, nonni e parenti vari.Ma soprattutto tantissimi ragazzi di prima, seconda e terza media, che dopo un intenso anno di studi si sono ritrovati per esibirsi in balli e coreografie varie oltre che per ricevere coppe e premi.

È stata una grande festa ieri in via Porcu, per celebrare una scuola che da sempre, ma soprattutto negli ultimi anni, da grande importanza allo sport coinvolgendo gli alunni in tante attività, dall’equitazione, all’hockey, dal salto in alto, al padel e poi ancora immersioni, vela e tanto altro.Tanto che, come ha spiegato dal palco il dirigente scolastico Vincenzo Pisano, «Abbiamo tante richieste di iscrizioni e avremmo bisogno anche di altre aule. Questo è il decimo anno dell’indirizzo sportivo, io ci sono da nove anni, abbiamo una grandissima organizzazione e c’è grande intesa tra i professori e il coordinatore dell’indirizzo Ignazio Mulas». Alla festa c’era anche l’assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta che ha portato i saluti dell’amministrazione e ribadito come «iniziative come questa sono importantissime. È giusto che la città conosca tutto il lavoro che si è fatto e tutto quello che si continuerà a fare».

E poi ci sono loro gli alunni come Marta e Matilde 13 anni entrambe: «Due volte a settimana facciamo sport di tutti i tipi ed è molto bello», dicono. «Da poco abbiamo fatto immersione e anche equitazione. E poi due volte l’anno facciamo anche le gite. Si fanno tantissime attività».

Entusiasti i genitori che armati di macchina fotografica hanno immortalato orgogliosi le esibizioni dei loro figli. Come Efisio Angius papà di due ragazze. «L’indirizzo sportivo è un bell’ambiente, fanno tante cose e ogni mese fanno uno sport diverso. Un mese hanno fatto vela, un altro equitazione». «E a scuola – aggiunge una mamma Roberta Fadda – hanno fatto anche hockey. Il pattinaggio lo hanno fatto al Velodromo e la vela a Su Siccu. Tutto molto bello e ben organizzato».

E alla fine, prima del rompete le righe c’è tempo per premiare gli alunni che si sono distinti nelle varie discipline sportive. (g. da.)

