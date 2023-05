La scuola media cambia volto: via ai lavori di riqualificazione 

Ci sono novità per i lavori nella scuola Media Leonardo da Vinci di Guspini. È stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione di una serie di interventi possibili grazie a un finanziamento ottenuto dal Ministero dell’Interno, per 240mila 836,46 euro.

«Continua il lavoro dell'amministrazione comunale verso le scuole: l'ennesimo progetto finanziato e approvato che permetterà di rendere migliore la scuola di via Bonomi per gli studenti, le famiglie e i docent - commenta il vicesindaco Marcello Serru - il finanziamento non è però sufficiente a realizzare tutto ciò inizialmente previsto, stimato per oltre 700 mila euro, e si andrà a tappe». I tecnici hanno quindi individuato delle priorità: nel primo piano, in disuso, è previsto il rifacimento di alcuni bagni che versano in cattive condizioni. Si tratta di servizi molto vecchi, che non possono essere ripristinati con semplici interventi di manutenzione ordinaria ma richiedono un rifacimento totale. Ci sarà poi la realizzazione di una ulteriore scala di emergenza, la sistemazione dell’ascensore mai entrato in funzione.

Nell’esterno sarà importante il ripristino dell’intonaco danneggiato e della tinteggiatura, la manutenzione delle grondaie, la sistemazione delle grate metalliche anti intrusione, che nella maggior parte dei casi ora sono deteriorate. In tema di inclusione, l’edificio sarà adeguato alla normativa relativa al superamento delle barriere architettoniche. (g. g. s.)

