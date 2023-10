La scuola insegna il ritorno alla terra 

La dispersione scolastica c’è e resta un problema atavico anche per la Barbagia-Mandrolisai, in una cornice di crescente spopolamento e taglio ai servizi. Ma nonostante ciò gli Istituti superiori, combattono e investono sull’offerta formativa, sensibilizzando i ragazzi all’istruzione come chiave per un futuro migliore. E mentre l’anno scolastico è iniziato solamente da alcune settimane è già tempo di bilanci. Dal suo ufficio al liceo scientifico “Costa Azara” di Sorgono, il dirigente scolastico Luca Tedde (53) analizza quelli che sono dei dati comunque confortanti. Da ventidue anni residente sul territorio, con un passato da docente di filosofia e storia, dal 2019 è a capo degli istituti superiori di Sorgono, Tonara, Desulo e Aritzo. «Un onore rappresentare le scuole di una zona così meravigliosa – spiega il preside – partendo da Sorgono possiamo notare dei segnali soddisfacenti sull’Istituto agrario. Lo scorso anno contavamo solamente una ventina di nuovi iscritti, ora 38 con dieci classi suddivise in sezioni A e B. E 160 alunni in tutto».

Ritorno alla terra

Emerge un vero e proprio ritorno alla terra per i giovani non solo del territorio, ma anche provenienti da Barbagia di Seulo e Sarcidano: «Diversi di loro – prosegue Tedde – sono figli di allevatori e agricoltori. Hanno deciso di iscriversi all’Ipsasr per studiare un mondo che sentono affine. Noi cerchiamo di fare del nostro meglio, puntando sull’offerta formativa».

Il convitto

Seppur fra mille difficoltà continua ad andare avanti, con una quindicina di studenti che vi soggiornano durante la settimana. Ma a spiccare sono importanti progetti comprensoriali: «Attraverso fondi Pon – prosegue Tedde – abbiamo acquistato una cantina ultratecnologica da 150.000 euro, e con la restante parte ammodernato cucine e area bar dell’alberghiero di Desulo». Struttura quella del paese di Montanaru, con 32 studenti e le classi 1^, 2^, e 4^. Simile la tendenza anche all’ITC “A.Maxia” di Aritzo, con 35 giovani, le classi 1,2,3,4 e il nuovo corso sui sistemi informativi aziendali. Lieve la flessione sul liceo sorgonese, con 170 ragazzi e 25 nuove leve per la classe prima. Soddisfacente il dato dell’Iti “Gramsci” di Tonara, con 79 presenze di cui 27 nell’anno attuale. «Ci troviamo dinanzi a situazioni diverse – aggiunge Tedde – ma comunque legate dallo stesso filo conduttore. Grazie al Pnrr, arriveranno nuovi arredi in tutte le sedi all’inizio del 2024, e potremo ammodernare i laboratori di Aritzo e Tonara. Non dimenticando l’edilizia esterna in collaborazione con la Provincia».

Dispersione da battere

Ma l’ambizione cardine resta quella di contrastare la dispersione: «Insieme ai docenti che ringrazio per il lavoro svolto, interverremmo con dei corsi individuali sugli alunni a rischio abbandono. Non intendiamo lasciare solo nessuno. Abbiamo a cuore i nostri ragazzi». Prove di resistenza, in un cuore dell’Isola che punta sull’eccellenza formativa per valorizzare i suoi giovani.

