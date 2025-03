La scuola inagibile demolita dalle ruspe 

Le benne degli escavatori hanno sventrato il vecchio edificio delle scuole medie. Il caseggiato di via I Maggio, che per mezzo secolo ha ospitato due generazioni di studenti, era chiuso dal 2017 per inagibilità. «Costruiremo il nuovo edificio scolastico con palestra annessa. I nuovi locali saranno un modello di efficienza energetica e sostenibilità», annuncia il sindaco di Tertenia, Giulio Murgia. L’intervento è cominciato una ventina di giorni fa ed è terminato venerdì. La prossima settimana l’impresa effettuerà le operazioni di smaltimento delle macerie, dopodiché la ditta Edil Proget di Tertenia comincerà (in subappalto) i lavori di costruzione del nuovo edificio. «Secondo il cronoprogramma - dice il primo cittadino - l’intervento si concluderà entro la primavera del 2026, salvo una proroga di qualche mese, al massimo». Il costo è di 2,9 milioni di euro. (ro. se.)

