La scuola forestale va a Pula 

Pula sorride, Nuoro piange. Almeno per i prossimi cinque anni. Sino al 2028 la scuola forestale sarà (provvisoriamente) a Piscinamanna. A deciderlo la Giunta regionale con una delibera che ha spostato il polo formativo della Forestale a Pula. La Regione aveva finanziato il centro con 10 milioni di euro, del mutuo Infrastrutture, per la realizzazione a Nuoro, località Su Pinu. Ma la progettazione presentata dal Comune, soggetto attuatore, è stata bocciata dalla Forestale e i soldi sono persi. L’assessore regionale ai Lavori pubblici Pierluigi Saiu assicura: «C’è un obbligo di legge, la scuola forestale avrà sede a Nuoro. È mia precisa intenzione fare tutto ciò che serve affinché quella previsione di legge venga rispettata». Il sindaco Andrea Soddu incassa e assicura a sua volta: «Vigileremo affinché non ci sia scippo dopo la sede Abbanoa che è solo virtualmente in città, ma in realtà è tutto a Cagliari»

I ritardi

La scelta di spostare a Piscinamanna i corsi di formazione sono giustificati dalla Regione con i ritardi del Comune. «Nonostante siano trascorsi quasi 12 anni dalla sua istituzione, la sede nuorese della Scuola regionale del Corpo forestale di vigilanza ambientale, allo stato - si legge -, non è ancora stata realizzata, né sono stati appaltati i lavori per la sua realizzazione, ciò ha comportato negli anni conseguenze nello svolgimento di misure formative».

La vicenda

«La sede della scuola forestale è Nuoro - ricorda Saiu - è previsto della legge istitutiva del Corpo». Nel 2015 il Comune è individuato soggetto attuatore col finanziamento del piano regionale delle Infrastrutture. «Per ragioni diverse il Comune ha accumulato un ritardo significativo rispetto agli obiettivi di spesa», ricorda Saiu. Il primo definanziamento, 8 milioni di euro, nel 2020. Il rimanente, un milione e mezzo, serviva per progettazione e realizzazione di un primo lotto funzionale, entro il 15 novembre.

Progetto difforme

«Sette anni dopo il Comune produce un progetto definitivo difforme rispetto alle esigenze del Corpo, al documento preliminare alla progettazione posto a base di gara - prosegue l’assessore -, al progetto di fattibilità tecnica ed economica e anche alla verifica, rendendo di fatto impossibile l’utilizzo delle risorse residue. Probabilmente - aggiunge Saiu - quando nel 2015 è stato individuato il Comune soggetto attuatore è stato commesso un errore. L’opera di interesse regionale e le difficoltà del Comune confermano che interventi così importanti non andrebbero delegati agli enti locali. Ora dobbiamo ragionare su nuove risorse regionali o europee, e un nuovo soggetto attuatore. L’assessorato può contare sulla Ois, la società in house “Opere e Infrastrutture della Sardegna”. La delibera di Giunta - conclude - prevede una sede temporanea, in attesa che venga realizzata quella di Nuoro. Se fossero stati rispettati i tempi non ci sarebbe stato bisogno della delibera. Una delle inefficienze più gravi è non utilizzare i finanziamenti e dover poi inseguire nuove coperture».

Il Comune

Soddu a marzo chiedeva di ospitare comunque i corsi temporaneamente nelle sedi universitarie cittadine. «Ora non voglio credere che vogliano spostarla. A Nuoro la scuola ha senso storico, ci sono i corsi di Scienze forestali e ambientali nati dall’idea di parco del Gennergentu. Saiu mi sottolinea che è prevista la realizzazione a Su Pinu e noi ribadiamo la ferma volontà di averla in città. Il vizio principiale era lo stanziamento non sufficiente a realizzare l’opera come la voleva la Forestale».

