La scuola fantasma, entro dieci anni 44mila alunni in meno 

Da qui a dieci anni. Non è un futuro tanto lontano quello che attende questa nostra terra senza bambini. Nel 2035 gli alunni della fascia 5-14 anni, quindi della scuola primaria e media, saranno meno di un terzo, dagli attuali 121mila a poco meno di 77 mila. Sono stime dell’ultimo rapporto Svimez su dati del ministero dell’Istruzione. Significa che 44.327 banchi resteranno vuoti, un numero enorme che si aggiungerà ai 20.571 scolari in meno (15mila della sola scuola dell’infanzia e primaria) registrati dall’anno scolastico 2018-’19 a oggi (dati Miur).

Il disastro demografico

Poiché dal 2018 sono state mille le classi cancellate e ventinove le scuole chiuse, seguendo le logiche ingegneristiche del Ministero dell’Istruzione (che intanto per il prossimo anno ha chiesto l’accorpamento di nove autonomie, ridotte a sei dalla Regione), entro due lustri la Sardegna perderà altre sessanta scuole. E per la maggior parte si tratterà di piccole scuole della primaria (6-10 anni), oggi frequentate da un alunno su cinque, che si trovano nel 67% dei comuni. Forse non esiste altra fotografia più immediata per raccontare il disastro demografico dell’Isola, una regione col tasso di fecondità più basso in Italia (0,95) e un numero di nati che già nel 2012 è crollato sotto i 13mila, per arrivare nel 2018 sotto quota 10mila, fino ai nemmeno 8mila del 2022, ulteriormente crollati nel 2023 e, in attesa dei dati Istat, nel 2024. Culle vuote e pensioni in crescita. Uno squilibrio demografico che condizionerà sempre più il sistema economico e sociale se si pensa che oggi ben più di un quarto della popolazione è over 65 (il 26,8%) mentre solo il 10,1% dei residenti in Sardegna è nella fascia 0-14 anni; quando solo vent’anni fa gli ultrasessantacinquenni erano il 17,1% e i ragazzi il 13,6%. Dal 2005 a oggi, l’età media nell’Isola è passata da 41,7 anni a 48,8.

La mappa in Italia

Il crollo delle nascite è un problema in Italia e in Europa, ma ciò che della Sardegna salta all’occhio è l’andamento accelerato dell’invecchiamento della popolazione; e la scuola, spazio che accoglie le forze giovani, ne è lo specchio. Nessuno perde quanto la Sardegna, dove, sottolinea il rapporto Svimez nelle proiezioni sulla popolazione 5-14 anni da qui al 2035, «la stima è particolarmente drammatica». Nell’Isola il calo degli alunni sarà del 35%, ben oltre la media nazionale (-22%), mentre nelle regioni meridionali le contrazioni sono comprese tra il -22 e il -26%, a eccezione della Sicilia dove la perdita dovrebbe essere intorno al 19%. Variazioni più contenute al Nord: dal -13,6% del Trentino Alto Adige alle percentuali intermedie che non superano il 18%.

La tenuta del sistema

«Senza correttivi immediati e scelte politiche ambiziose», è sottolineato dallo Svimez, «gli effetti sulla tenuta del sistema scolastico saranno dirompenti, portando a rischio di chiusura i presidi scolastici nelle aree a maggior degiovanimento». Per il solo ciclo della primaria, il rischio è concreto per circa 3mila comuni italiani, il 38% del totale; mentre nell’Isola, appunto, riguarderà 252 dei nostri 377 comuni (il 67%). «Queste evidenze sollevano la necessità di assicurare la presenza, in tutte le aree del Paese, di un presidio culturale primario che, oltre a sviluppare le opportunità formative di bambini e giovani, consente di arginare i processi di spopolamento e invecchiamento. L’istruzione è un servizio essenziale, la cui qualità e diffusione capillare sono condizioni imprescindibili per uno sviluppo socialmente e territorialmente inclusivo, soprattutto nelle aree più deboli e remote».

