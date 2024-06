La scuola diventa un acquario 

Ci sono meduse giganti, stelle e tartarughe marine ma anche pesci e polpi appesi alle pareti. Da una classe all’altra sembra di fare un tuffo nel mare: la scuola primaria di Palmas Arborea è diventata un immenso e colorato acquario. È il risultato finale del progetto “Un mare d’a…mare” che da settembre scorso ha coinvolto tutti gli alunni della primaria dell’Istituto comprensivo 1, seguiti dalle maestre. Un accurato lavoro che nei giorni scorsi è stato esposto nei locali della scuola: la mostra è stata inaugurata dal sindaco Emanuele Cadoni alla presenza di tutti gli insegnanti, dei genitori e dei ragazzi, veri protagonisti dell’iniziativa.

Il progetto

Il lavoro ha impegnato 58 scolari, le insegnanti Francesca Sechi, Sonia Crobu, Filomena Meloni, Sabrina Martone, Daniela Fais, Elisabetta Bragoni, Anna Rita Pinna e Graziella Orrù e la collaboratrice scolastica Pina Buschettu. Fondamentale anche il supporto del Comune. Ognuno ha avuto un ruolo preciso con l’obiettivo di «sensibilizzare al rispetto dell’ambiente e alla necessità di tutelare e salvaguardare le coste» hanno spiegato le insegnanti. Gli alunni con materiale rigorosamente riciclato hanno riprodotto tutti “gli abitanti” del mare: le bottiglie di plastica colorate sono diventate pesci, i tappi un simpatico polpo e una tartaruga marina. E ancora pesci realizzati con la carta, stelle marine con le perline. Tutto parla di mare fino a una stanza acquario in cui sono riusciti a riprodurre persino lo sciabordio delle onde.

Il messaggio

«Abbiamo spiegato ai bambini le insidie che si possono nascondere in certi materiali inquinanti o nella plastica, vero nemico per le Carette carette» aggiungono. Importante anche il viaggio di istruzione a Calagonone «abbiamo visitato l'acquario e visto da vicino pesci e altri esemplari marini – concludono le maestre- I bambini di quinta infine hanno sintetizzato il progetto con una relazione finale in un powerpoint». La mostra è visitabile la settimana prossima dalle 11 alle 13, martedì anche dalle 15.30 alle 17.30. ( v.p. )

