Il caso.
08 ottobre 2025 alle 00:34

La scuola di via Palestrina chiusa per invasione di ratti 

Vacanze fuori programma per gli alunni della scuola primaria di via Palestrina. Tutta colpa di grossi ratti che da alcuni giorni hanno cominciato a fare vista all’istituto. Così, su segnalazione della dirigenza scolastica, i tecnici della Pro service incaricati dalla Città Metropolitana, allertati dal Comune, hanno ieri sistemato le esche per la cattura.

Adesso si procederà con controlli giornalieri per stabilire la buona riuscita del trattamento e occorrerà attendere venerdì per il ritiro del materiale. Per questo gli studenti torneranno in classe non prima di lunedì. È quasi certo, che i topi siano arrivati nella scuola, dal vicino ex asilo nido abbandonato di via Boito. Già da giorni infatti i residenti della zona aveva segnalato la presenza di grossi ratti che uscivano dalla struttura e che scorrazzavano anche nei cortili delle loro abitazioni.I locali, abbandonati da anni, oltre ad essere meta di teppisti e balordi, sono utilizzati come immondezzaio da chi vi getta buste di indifferenziato, bottiglie e rifiuti di ogni tipo. Inoltre gattare improvvisate lasciano piatti pieni di cibo per i gatti che popolano il cortile senza poi rimuoverli. Una devastazione totale di cui adesso stanno pagando le conseguenze anche le strutture che si trovano attorno, come appunto la scuola. (g. da.)

